Elevii constănţeni şi obsesia FACEBOOK - între piţiponceală şi socializare

Elevii constănțeni și obsesia FACEBOOK - între pițiponceală și socializare

Conform unei recente statistici, șapte milioane de români trăiesc, iubesc, se hrănesc pe Facebook. Capitala are cei mai mulți utilizatori ai rețelei Facebook în România, 1,43 milioane, Constanța numărând, se pare, peste 200.000 de utilizatori.Prin amabilitatea prof. Omer Guner, de la Liceul Tehnologic „C.A. Rosetti”, am lansat unei clase de-a XI-a, specializarea turism, un sondaj de opinie legat de viața pe FACEBOOK. Dialogul cu adolescenții a debutat brusc cu întrebarea „Sunteți dependenți de acest site de socializare?”. Georgiana Zaharia consideră că este o dependență și negativă, dar și pozitivă. „Poate fi pozitivă atunci când o rudă este plecată în străinătate și unica posibilitate pentru a lua legătura este Facebook, de exemplu”.Adina Vâlcu ne-a povestit cât de util i-a fost ei FB când a fost plecată în străinătate prin intermediul unui proiect. „A fost o modalitate ieftină de a comunica cu prietenii și părinții. Mi-am făcut contul de astă-vară și nu mă consider o dependentă. Nu-mi postez toate pozele pe care le fac din minut în minut”. O altă colegă afirma că stă cam două-trei ore pe FB, seara, când vine de la ore, iar dimineața doar verifică dacă a primit vreun mesaj: „Poate fi o dependență negativă, dacă ajunge să îți ocupe prea mult timp și ajungi să nu mai faci anumite lucruri”.Rodica Mechenici spunea că stă circa patru-cinci ore pe FB, depinde cât are timp și când are acces la internet: „Dar nu o pot considera o dependență dacă pun poze sau dau like-uri”.Cătălin Arezmerițoaie consideră FB nociv pentru că ocupă majoritatea timpului și nu mai apuci să ieși afară sau să faci altele: „Eu nu sunt dependent de FB”.Ovidiu Dorobăț a renunțat la contul lui de pe FB prin clasa a VII-a pentru că pur și simplu s-a plictisit de el. „Vorbeam cu majoritatea prietenilor mei pe mess”. Colegul lui de bancă spunea că și-a făcut un cont opțional, pentru că majoritatea cerințelor și aplicațiilor se leagă de FB. Andreea Roibu a avut un cont mai vechi unde avea aproape 2.000 de prieteni, dar l-a dezactivat, din care a recunoscut că ar cunoaște personal doar vreo 200. „Acum am un cont nou și doar 500 de prieteni, dar tot nu îi știu pe toți. Sunt aproape non-stop pe FB, pentru că îl am și pe telefon. Acum nu am internet și caut cu disperare wireless. Cred că din vară am devenit dependentă, când am fost plecată în străinătate cu un proiect și am vorbit cu părinții și prietenii pe FB”.Cristian Parfeni are în jur de 400 de prieteni pe FB și cunoaște personal doar 150. „Intru câte 5-10 minute!”.La polul opus, Bianca Sitaru are doar 50 de prieteni și îi cunoaște pe toți, cu toate că are cont din clasa a IX-a. „Am decis să nu accept persoanele pe care nu le cunosc. Stau cam două-trei ore pe FB”. Aveam să aflăm că unii dintre ei au trecut din mediul virtual în realitate și au devenit prieteni adevărați cu cei din spatele pozelor. „Mai nou anumite grupuri își dau check-in în mai multe cafenele și se întâlnesc de la diferite licee. Unii agață chiar și funcție de câte like-uri ai pe FB. Iar unele fete dau check in numai ca să vină băieții după ele”, ne povestea Gabriela Nițu.Surprinzător, la întrebarea cum ar reacționa dacă ar dispărea FB, au răspuns aproape în cor că sunt convinși că va apărea ceva mai interesant care ar putea să-i ia locul. Cert este că pe majoritatea adolescenților acest mare site de socializare îi ajută să-și depășească inhibițiile și chiar frustrările și să devină niște personaje cu totul diferite de ceea ce sunt în plan real, din păcate cu riscul de a pierde contactul cu realitatea. Iar fenomenul se manifestă, agravant, de la vârste din ce în ce mai mici.