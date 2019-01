Elevii constănțeni protestează în fața Prefecturii Constanța

Asociatia Elevilor din Constanta face un apel catre elevii din intreg judetul pentru a iesi la proteste in fata Prefecturii Constanta. Conducerea AEC a anuntat ca nu a reusit sa-l convinga pe presedintele Consiliului Judetean Constanta sa deconteze abonamentele pentru transportul elevilor care merg la alte scoli decat cele din localitatea de domiciliu. Iata ce spune presedintele Asociatiei Elevilor Constanta, elevul Andrei Tanase: "Ziua a început cu speranță. Speranța că în urma modificărilor legislative, voi lua parte la negocieri oneste, cu oameni care în sfârșit au înțeles responsabilitatea pe care o au față de elevi. Situația nu a stat tocmai așa. Intrând în sala de ședință, am realizat după expresiile faciale ale reprezentanților CJC că urmează o discuție complicată. Așa a și fost. Timp de o oră am fost purtat prin zeci de acte normative, pus în situația în care funcționari publici, printre care și juriști, au încercat să mă convingă că intențiile lor sunt de a ajuta. Mi-au adus argumente juridice pe care eu, un elev de 16 ani nu am putut să le combat, cunoștințele mele fiind limitate. Astfel, în final, m-au convins. Am bătut palma crezând ce au vrut ei să cred. M-am retras și am meditat puțin asupra situației, m-am documentat, am cerut sfaturi, păreri și am realizat că tot ce mi-a fost spus era eronat. Că am fost manipulat. Reprezentanții CJC mi-au spus că nu există norme de aplicare ale Legii 328/2018 și că trebuie să aștepte să apară. Inițial am empatizat, apoi am aflat că în absența normelor de la Guvern, consiliile județene au în continuare obligația să respecte legea, stabilindu-și propriile norme de aplicare. Mi s-a mai spus că va fi prevăzută în buget o sumă pentru acordarea reducerilor, mi-au spus să calculez eu suma necesară, de parcă peste noapte am devenit funcționar public în consiliu. Acum că am realizat felul în care și-au transmis ignoranța, disprețul față de elevi, sunt mai determinat ca niciodată să duc lupta până la capăt și invit fiecare elev ce are ceva de spus, fiecare elev ce a fost supus ignoranței conducerii CJC și nu a putut beneficia de reduceri la transport să ne susțină joi, vineri și luni pentru a protesta în fața clădirii Consiliului Județean (a.k.a Primăriei), între orele 13 și 14. Haideți să punem capăt bătăii de joc îndelungate a autorităților față de elevi." - Andrei-Mihai Tănase, președinte AEC