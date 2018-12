Elevii constănțeni, prezenţi în Italia, în cadrul unui important proiect

Elevii constănțeni, prezenți în Italia, în cadrul unui important proiect

În perioada 25.11 – 1.12.2018 a avut loc în Camposampiero și Veneția, Italia, a cincea întâlnire din cadrul proiectului Erasmus + On the Move in Europe, la care au participat directorul Colegiului Național Pedagogic ,,Constantin Brătescu”, prof. dr. Anamaria Ciobotaru care este și coordonatorul proiectului, prof. dr. Polixenia Popescu și elevii Briana Zaharia, Andrada Nedelcu și Sebastian Gheorghiță.







Proiectul, fiinanțat de Uniunea Europeană, se derulează pe o perioadă de 3 ani și are ca parteneri licee din 5 țări europene: Olanda, Germania, Spania, Italia și Ungaria.







Prima întâlnire din cadrul proiectului, cea a coordonatorilor, a avut loc în luna decembrie a anului 2016 în Colegiul constănțean.

Activitățile s-au derulat, de data aceasta, în cadrul liceului Instituto Instruzione Superiore I. Newton din Camposampiero, Italia, elevii prezentând pe parcursul săptămânii obiceiuri și tradiții specifice țării din care provin. Elevii și profesorii din fiecare liceu, din cele șase țări participante, au pezentat, de asemenea, materiale realizate despre țara, orașul și școala lor.







Coordonați de un profesor de artă dramatică, din Spania, elevii implicați în proiect au realizat un spectacol - ,,Let’s Move Europe” pe care l-au prezentat în fața autorităților locale și părinților în data de 30.11.2018.







Programul a cuprins vizite tematice în orașele Veneția, Padova și Cittadella, unde elevii și profesorii au avut activități interactive în diferite locații de o deosebită importanță culturală (vizitarea principalelor atracții turistice, a comunităților evreiești, slave, armene, germane și a Centrului multicultural unde experți ai Uniunii Europene au susținut o activitate cu elevii participanți la proiect – în Veneția; vizitarea Universității din Padova, a Bisericii Sf. Anton, a Observatorului lui Galileo Galilei – în Padova; vizitarea centrului istoric al orașului medieval Cittadella, etc).