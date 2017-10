Elevii constănţeni nu şi-au bătut capul nici de-un 5

Simularea care anunță dezastrul din vară

Elevii constănțeni nu și-au bătut capul nici de-un 5

Teoretic, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației, rezultatele simulării la Evaluarea Națională ar fi trebuit să fie făcute publice pe 7 martie, dar SUR-PRIZĂ! Ele au apărut de ieri la nivel național, cu toate că la nivel local se cunosc de vineri, 28 februarie. Județul Constanța se află la jumătatea clasamentului național, cu un procent de note peste 5 de 47,4%. Pe județe, cele mai mari procente de note peste 5 s-au înregistrat în municipiul București - 64,21%, județul Brăila - 60,42% și județul Cluj - 59,18%. În ceea ce privește situația pe discipline, 68,4% din elevii con-stănțeni au obținut note peste 5 la Limba română, iar la Matematică, doar 30,1%. Cele mai bune procente pe discipline i-au revenit Bucureștiului, cu 81,23%, iar cel mai mic procent s-a înregistrat în județul Harghita - 38,72%. La Matematică, primul loc este ocupat tot de București, cu 46,38%, iar cel mai scăzut procent îl are județul Caraș-Severin 19,33%.„În cadrul consiliului inspectorilor am decis ca profesorii și elevii să poată vizualiza lucrările scrise de la simulări, astfel încât să le analizeze, să constate greșelile, să evalueze obiectiv ce aspecte trebuie îmbunătățite, urmând ca profesorii să propună planuri remediale individuale. Până marți, 12 martie, vom analiza rezultatele împreună cu directorii unităților școlare și vom anunța măsurile pe care le vom lua la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, pentru ca la examenele din vară elevii să obțină cel puțin rezultatele din 2013. Adică 83% note peste 5 la Limba și literatura română și 70,57% note peste 5 la Matematică. De asemenea, vom analiza de ce s-a ajuns la această situație luând în calcul rezultatele ultimilor patru ani. Totuși, vreau să mulțumesc atât directorilor și membrilor din comisiile centrelor de examen pentru corectitudinea și responsabilitatea organizării acestei simulări, cât și profesorilor implicați în calitate de evaluatori”, a declarat, ieri, prof. dr. Răducu Popescu, inspector general.Părinții vor fi informați asupra situației elevilor, în cadrul ședințelor cu părinții și, tot atunci, li se vor prezenta soluțiile pe care școala le are în vedere pentru fiecare elev în parte.Într-o statistică centralizată a ISJ Constanța, Liceul Teoretic „Ovidius” se situează pe primul loc cu 100% note peste 5, urmat de Colegiul „Mircea cel Bătrân” - 96,88%, Liceul Teoretic „Traian” - 89,06%, Liceul „George Căli-nescu” - 83,33%, Colegiul „Regina Maria” - 64,52%. La coada statisticii cu 0% note peste 5 se află Școala Gimnazială nr. 31 Constanța, Școala gimnazială Nuntași, Școala Gimnazială Râmnicu de Jos și Colegiul „Kemal Ataturk” din Medgidia.