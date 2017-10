Elevii constănţeni, implicaţi în mega-proiectul "România în sărbătoare"

Elevii constănțeni, implicați în mega-proiectul "România în sărbătoare"

Astăzi, 9 octombrie, debutează proiectul școlar „România în sărbătoare“. Evenimentul este programat să înceapă la ora 16.00, la Liceul Teoretic „Traian“, fiind organizat de către Arhiepiscopia Tomisului, prin Departamentul Cultural-Educațional, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Asociația Națională „Cultul Eroilor Regina Maria“, filiala Constanța, și Asociația „Casa Mării Negre“.Proiectul este pus sub egida împlinirii, în 2018, a 140 de ani de la recunoașterea independenței de stat a României față de Imperiul Otoman și revenirea Dobrogei la Patria Mamă, dar și a centenarului Marii Uniri.„Acesta se va desfășura în școli și licee din județul Constanța, pe parcursul anului școlar 2017-2018, în două etape. Astfel, în primul semestru vor avea loc activități închinate împlinirii a 140 de ani de la revenirea Dobrogei la Patria Mamă în urma Războiului de Independență, iar în al doilea semestru se vor desfășura activități dedicate împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire (1918-2018)”, a declarat inspectorul școlar Daniela Stan, unul dintre organizatori.Activitățile din primul semestru se vor desfășura sub titlul „Dobrogea, înainte și după 1878” și vor cuprinde: dezbateri în școli cu participarea unor colaboratori, invitați speciali (instituții școlare din Constanța, precum: Liceul Teoretic „Traian“, Colegiul Tehnic Energetic, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Liceul Teoretic „Decebal”, Școala Gimnazială „Ion Jalea”, Grădinița „Mugurel”; dar și din localitățile învecinate, ca: Liceul Teoretic „Callatis” din Mangalia; Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”, din Medgidia; Liceul Teoretic „Anghel Saligny” din Cernavodă; Școala Gimnazială „Grigore Moisil” din Năvodari, Liceul „Regele Carol I”, Ostrov).Concursuri, dezbateri și excursiiProiectul include concursuri de fotografie, de desene și eseuri. Potrivit organizatorilor, termenul de predare a materialelor este 15 decembrie, iar premierea, pentru fiecare secțiune în parte, va avea loc pe 23 ianuarie 2018. Pe lângă premiile în bani, elevii și profesorii coordonatori vor primi diplome de participare, iar lucrările câștigătoare vor fi publicate în edițiile print și online ale revistei „Tomisul Ortodox”, publicație de cultură și spiritualitate a Arhiepiscopiei Tomisului.Concurenții vor participa la excursii, la principalele obiective culturale din Dobrogea.„Activitățile propuse pentru al doilea semestru se vor desfășura sub titlul «România – 100 de ani» și vor cuprinde: dezbateri în școli, cu participarea unor colaboratori și invitați speciali; concursuri: de fotografie, de desene, și eseuri. Termenul de predare a materialelor este 2 mai 2018, iar premierea, pentru fiecare secțiune în parte, va avea loc pe 25 mai 2018. Acest proiect este o mare oportunitate pentru elevi de a descoperi lucruri noi și de fi antrenați în activități impresionante”, au mai spus organizatorii.