Elevii constănţeni din mediul rural, evaluaţi naţional

Elevii constănțeni din mediul rural, evaluați național

Începând de astăzi și până pe 23 mai, vor avea loc evaluările-pilot la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a pe un eșantion de elevistabilit la nivel național.Din eșantionul pilot, fac parte 86 de școli pentru clasa a II-a, 136 pentru clasa a IV-a, respectiv 86 de școli pentru clasa a VI-a. Eșantionul a fost realizat de către Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE), astfel încât fiecare tip de evaluare să fie administrată în unități de învățământ distincte.Din județul Constanța, pentru clasa a II-a au fost alese Grup Școlar Independența și Școala cu clase I-VIII „Nicolae Iorga” din Constanța, la clasa a IV-a - Școala Dulcești, Școala Lumina și Școala cu clase I-VIII „Remus Opreanu” din Constanța, iar la clasa a VI-a - Școala din Galița și Școala cu clase I-VIII „B.P. Hasdeu” din Constanța.Ce presupune testareaEvaluarea la clasa a IV-a se va desfășura pe 9 mai, la clasa a VI-a în 16 mai, iar la clasa a II-a pe 22-23 mai.Elevii clasei a II-a vor fi testați la citire și aritmetică, în timp ce copiii din clasele a IV-a și a VI-a vor susține teste la limba română, matematică și științe. Ei vor demonstra cât de pregătiți sunt la aceste materii, cât de bine își dezvoltă în scris ideile sau cum reușesc să facă introducerea și cuprinsul unei compuneri.Elevii vor da testele chiar în sălile unde învață și vor avea o pauză de 10 minute, după ce termină prima parte a lucrării. Adică după 40, respectiv 45 de minute de minute, pentru cei mai mari. Și, ca la orice test național, școlarii nu vor putea avea la ei manuale, dicționare, sau notițe care ar putea să îi ajute la rezolvarea testelor. De asemenea, sunt interzise și calculatoarele ori telefoanele mobile.Rezultatele obținute la evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a sunt valorificate prin elaborarea planu-rilor individualizate de învățare, consemnarea lor în portofoliul educațional al ele-vului, respectiv informarea părinților / tutorilor legal instituiți asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate.Evaluarea elevilor la finalul clasei a IV-a va include următoarele discipline: limba română, limba maternă, pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale și matematică. Evaluarea nu se finalizează printr-o notă sau printr-un calificativ sumativ.Rezultatele evaluării fiecărui test contribuie la realizarea unui scor mediu național al performanțelor elevilor pe competențele fundamentale și sunt utilizate de CNEE pentru realizarea unor studii și cercetări de diagnoză a sistemului de învățământ primar.