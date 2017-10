Elevii constănţeni cer scoaterea "fondului şcolii" în afara legii

6

lista de tarife practicate (ptr cei interesati

decebal: 50 de lei semestrul paza per elev (un singur paznic), 50 de lei fondul scolii pe semestru per elev (din care sa se ia hartie igienica, sapun la baie, hartia si sapunul de calitate merg in cancelarie, ieftinaturile la elevi), 50 de lei fondul clasei semestru (sau chiar lunar), plus cadouri luate de sarbatori (sf nicolae, craciun, 1, 8 martie, pasti) sau de ziua profilor sau directoarei cu care se pune bine diriginta. am mentionat ca mai cotizam si cu meditatii, 50 lei sedinta romana sau franceza, plus matematica (nu intelegi nimic de la habarnista asta, nici nu vine la ore, trimite pe altii, ca doar e directoare), plus excursii in mamaia la restaurant dorna (stransa colaborare cu diriginta si cu directoarea) sub forma de banchete, ori cand le trece lor prin cap, ori cand ne obliga sa scriem niste porcarii de povesti pe care le publica ele si se lauda mai tarziu. mai nou face concurs judetean. a fost un mare fas! cine vine la concursul lor? toti fug de ele, ca cer bani de parca am fi noi datori cu ceva