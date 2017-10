Elevii constănţeni caută meseriile cu muncă puţină, dar bani mulţi

Prognoze pentru școala profesională 2016-2017

Elevii constănțeni caută meseriile cu muncă puțină, dar bani mulți

În acest an școlar, absolvenții con-stănțeni ai clasei a VIII-a au putut opta pentru învățământul profesional cu durata de trei ani dintr-o ofertă totală de 34 de clase, respectiv 936 de locuri pentru 20 de calificări profesionale din 10 domenii.De la prof. Gabriela Neagu, inspector școlar de specialitate pentru învă-țământul profesional și tehnic, am aflat că, la Liceul Tehnologic „Virgil Mad-gearu”, 10 agenți economici au solicitat absolvenți ai specializărilor frizerie-coafor, ospătar, alți șase agenți eco-nomici au solicitat ospătari la Liceul Tehnologic „Gheorghe Miron Costin”, alți șapte agenți economici vor absolvenți sudori de la Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” din Medgidia.Unii nu-și doresc meseria învățatăZilele acestea, Inspectoratul Școlar Județean Constanța a demarat deja procedura de fundamentare a cifrei de școlarizare pentru învățământul profe-sional cu durata de trei ani, pe baza solicitărilor agenților economici pentru anul școlar 2016-2017.În prezent, există deja peste 300 de parteneriate și contracte-cadru încheiate între unitățile de învățământ și agenții economici din județul Constanța, în scopul pregătirii practice a elevilor de la liceul tehnologic clasele IX-XII sau din clasele IX-X învățământ profesional.Unul dintre cei mai mari agenți economici, care are încheiate contracte cu trei unități de învățământ este Șan-tierul Naval Constanța. Ieri, Violeta Putinei, director resurse umane, declara că acest gen de parteneriat se practică de mult, anual fiind încheiate contracte cu colegiile tehnice „C.A. Rosetti”, „Alexandru Ioan Cuza” și „Tomis”, pentru specializările de lăcătuș construcții navale, tubulatori navali și sudori electrici, dar și cu Liceul de Electrotehnică și Telecomunicații, pentru specializările din domeniul electric. „Pe lângă contractul cu unitatea de învățământ, noi încheiem și un protocol cu elevul și cu părintele sau tutorele lui, iar când vin în stagiile de practică, elevii sunt însoțiți de un cadru didactic, la noi beneficiind de un mentor pe tot parcursul practicii. Din păcate, din cei 15 sudori aflați în practică am reușit să selectăm doar cinci, restul ori nu corespundeau ori nu și-au dorit să urmeze această meserie. Ceea ce consider că este o lipsă de orientare profesională atât din partea părinților, cât și a unităților de învățământ. Ținând cont și de oferta de locuri de muncă, elevii ar trebui să dea dovadă de mai multă seriozitate și responsabilitate”, a adău-gat directorul resurse umane al SNC.Se caută noi agenți economiciActuala procedură se adresează în mod special operatorilor economici care nu se află încă într-un parteneriat de formare profesională cu inspectoratul școlar sau cu o altă unitate de învățământ profesional și tehnic.Inspectoratul Școlar Județean Constanța a beneficiat recent de sprijinul Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța în constituirea unei baze de date cu peste 200 de potențiali parteneri de pregătire practică ai școlilor cu învățământ profesional.Solicitarea agenților economici va fi adresată ISJ Constanța până la data de 7 decembrie și va fi urmată de încheierea obligatorie, până la data de 11 ianuarie 2016, a unui contract-cadru pe o durată de minimum 3 ani, prin care aceștia își asumă asigurarea resurselor umane și materiale de desfășurare a unei pregătiri practice de calitate pentru elevi.