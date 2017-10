Elevii constănţeni au comemorat holocaustul

Agenda școlară

Elevii constănțeni au comemorat holocaustul

Ştire online publicată Miercuri, 12 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Cu ocazia Zilei Internaționale Împotriva Fascismului și Antisemitismului (9 noiembrie), la Biblioteca Județeană „I.N. Roman” Constanța, s-a desfășurat activitatea „Să cunoaștem mărturiile trecutului”, derulată în parteneriat de Grupul Școlar „Dimitrie Leonida”, Școala nr. 6 „Nicolae Titulescu” și Școala nr. 39 „Nicolae Tonitza”, acțiune derulată în cadrul proiectului Comenius „Tinerii europeni de astăzi descoperă trecutul pentru a înțelege prezentul și a construi viitorul - Sinelimite 2". În debutul activității, elevii au vizionat expoziția de grafică „In Memoriam - Holocaust”, realizată de elevi de la Școala nr. 39 „Nicolae Tonitza”, Studioul de artă Rainbow și elevi din New York îndrumați de prof. de artă plastică Viorel Lungu, în parteneriat cu o profesoară din SUA. Activitatea, care a avut loc în sala secției muzicale a bibliotecii, a continuat cu prezentarea unui material informativ despre Ziua Internațională Împotriva Fascismului și Antisemitismului (zi de comemorare a victimelor „Nopții de cristal” din 9 noiembrie 1938, eveniment marcând începutul Holocaustului, când toate vitrinele magazinelor evreiești din Germania și Austria au fost sparte noaptea de naziști, peste 30. 000 de evrei au fost trimiși în lagărele de concentrare, zeci de mii de magazine au fost distruse și sute de sinagogi au fost arse), zilele de comemorare a Holocaustului (9 octombrie – Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului în România, 27 ianuarie - Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului) și Ziua Internațională a Toleranței (16 noiembrie). În același timp, pentru ca elevii să înțeleagă semnificația acestor zile, au fost explicați termeni precum: fascism, nazism, antisemitism, holocaust, toleranță. În ultima parte a activității au fost vizionate, ca exemplificare, prezentările Power Point „Mărturii de la Au-schwitz – Birkenau” (cele mai cumplite lagăre de exterminare naziste) și „Marea Evadare” (evadarea din lagărul prizonierilor de război Stalag VIII C, Zagan, Polonia), materiale autentice realizate sub coordonarea prof. Viorica și Gabriel Cordonescu, de către un grup de elevi și profesori de la Grup școlar „Dimitrie Leonida” și Școala nr. 6 „Nicolae Titulescu” Constanța, care a întreprins o vizită de lucru în Polonia, în luna septembrie a acestui an, în cadrul proiectului european „Sinelimite 2", parteneriat școlar Comenius cu școli din Franța, Polonia și Spania. Acțiunea va continua în lunile următoare prin realizarea unor dicționare multilingvistice pe teme de toleranță/intoleranță, pace/război, cu prilejul Zilei Internaționale a Toleranței și a Săptămânii Educației Globale.