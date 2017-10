Elevii constănţeni au chiulit milioane de ore!

1

Apa de ploaie

Susțin in continuare , că tot jocul de imagine pus la punct de Răducu Popescu și camarila ( hoasca de Timofte , Miu , Ivan , Oprea , Vrana ș.a.) este apa de ploaie atata timp cat sunt multe absențe. Indivizii ăstia ,ocupa niște locuri călduțe ,in timp ce in scoli este jale. Timofte compune planuri manageriale lipsite de sens si fara nici o legatură cu realitatea , Răducu si Miu au intrat deja in campanie , Vrana si Oprea nu se opresc din alergat dupa spagi si ceilalti graviteaya in jurul lor ...