Elevii constănţeni aleg să devină sudori şi mecanici auto

Din ciclul "Meseria nu mi-o ia nimeni!"

Elevii constănțeni aleg să devină sudori și mecanici auto

O altă mare noutate a anului școlar 2012-2013, pe lângă introducerea clasei pregătitoare, este reînființarea, la trei ani de la desființarea de către actualul ministru Ecaterina Andronescu, a cursurilor școlilor profesionale. Tot de către mult hulitul Daniel Funeriu, actual consilier prezidențial.Din cei aproximativ 12.000 de absolvenți români de clasa a IX-a care au optat anul acesta să continue studiile la profesională, puțin peste 400 sunt constănțeni. Oferta inițială a fost de 616 locuri, respectiv 29 de clase, dar în cele din urmă, s-a ajuns la 20 de clase. Elevii sunt absolvenți ai clasei a IX-a, cu vârsta de 15-16 ani. Cele mai multe solicitări au fost pentru meseriile de mecanic-sudor și mecanic auto, motiv pentru care la Grupul Școlar „Dimitrie Leonida” din Constanța a fost necesară suplimentarea cu o clasă. De asemenea, de interes deosebit s-au bucurat meseriile de ospătar - 42 elevi, tinichigiu-vopsitor auto - 22 elevi, lucrători în agroturism - 25 elevi, brutar-patiser - 26 elevi, preparator produse din lapte - 21 elevi, mozaicar-montator placaje - 19 elevi. Deși li s-a promis că vor primi o bursă de 180 de lei lunar, pentru cei doi ani de școala profesională, inspector școlar de specialitate Gabriela Neagu a declarat că, deocamdată, nu se știe nimic de aceste fonduri.Mai puțină teorie și mai multă practică Școala profesională durează doi ani, cu următoarea structură: în primul an, elevii fac 40% teorie (525 de ore) și 60% practică (740 de ore), această practică incluzând șase săptămâni care sunt la angajator. Toată practica poate fi făcută la angajator, deci toate cele 740 de ore pot fi făcute la angajator, dar cel puțin șase săptămâni obligatoriu sunt făcute la angajator. Teoretic, școlile profesionale s-au înființat numai dacă a existat un contract între școală și cel puțin o firmă. În anul al doilea de învățământ profesio-nal, va fi 25% teorie (315 ore), 75% prac-tică (885 de ore), iar practica obligatorie la angajator va fi de cinci săptămâni. La finalizarea studiilor, elevul va primi un certificat de calificare nivel III în cadrul european al calificărilor. În cazul în care există elevi care termină școala profesională și vor să intre din nou la liceu, dacă au trecut examenul de final și au primit certificatul de calificare, pot reintra în clasa a XI-a pentru a merge spre Bacalaureat. Cei doi ani de profesională sunt echivalați cu un an de liceu, pentru că elevii intră în școala profesională după ce termină clasa a IX-a, la vârsta de 15-16 ani.Ecaterina Andronescu regândește ce a stricat Întrebată dacă prin introducerea bacalaureatului profesional elevii au fost influențați în decizia de a mai merge la școala profesională, prof. dr. Gabriela Neagu a declarat, pentru „Cuget Liber”, că nu s-a înregistrat un val de retrageri: „Prea puțini au fost cei care au renunțat la înscriere și au rămas în continuare la liceu în clasa a X-a. Probabil că e prea devreme să realizeze vreo diferență”. Și totuși, la trei zile de la începerea cursurilor acestor școli, ministrul Educației declara: „În următoarele două luni, principalul meu obiectiv este să regândesc școala profesională. Trebuie să mergem pe restructurarea acestor școli. Nu îmi este foarte clar care este cea mai potrivită formulă”. Păi normal că se vor restructura din nou, atâta timp cât și-au pierdut candidații la trei ani de la desființare. Și în plus li se oferă posibilitatea absolvenților la un bac „moca”, iar când avem nevoie de specialiști dăm din colț în colț.