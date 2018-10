Elevii Şcolii "Lucian Grigorescu" învaţă cum să protejeze mediul marin

Elevii Școlii "Lucian Grigorescu" învață cum să protejeze mediul marin

Începând din luna septembrie 2018, Școala Gimnazială „Lucian Grigorescu” Medgidia coordonează parteneriatul strategic de schimb interșcolar ERASMUS+, cu titlul „Once upon a time… the SEA”, din care fac parte și instituțiile ICS Francesco Riso din Isola delle Femmine (Palermo), Italia; Escola Gabriel Castella i Raich din Igualada, Spania și Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil din Baião, Portugalia.Pe parcursul celor doi ani de implementare, elevii din școlile partenere vor fi antrenați în derularea unor activități de documentare printr-o abordare tematică interdisciplinară, urmărindu-se formarea unui comportament ecologic, social, civic și creșterea gradului de conștientizare față de problemele de mediu.„Ne dorim ca implicarea copiilor, originalitatea și creativitatea lor să reprezinte modalități de a atrage atenția factorilor responsabili cu privire la gravele probleme cu care se confruntă zonele costiere. Se va acorda o atenție deosebită implicării în derularea proiectului a copiilor cu probleme sociale, dar și a celor cu dizabilități. O notă în plus de atractivitate va fi asigurată de activitățile ce vor urmări stimularea motivației pentru explorarea valorilor naturale ale mării din perspectivă cultural-artistică. Relevanța modului în care au perceput rolul pe care și-l pot asuma cu privire la protecția mediului marin se va regăsi în scenariul unei piese de teatru scrisă și interpretată de elevii din cele patru țări participante la reuniunea finală de proiect, care va fi organizată de către partenerul din Italia”, precizează directorul Școlii Gimnaziale „Lucian Grigorescu” din Medgidia, prof. Simona Dănilă.Produsele finale vor îmbogăți și diversifica baza de materiale didactice ale tuturor școlilor participante. Astfel, vor fi realizate un mini-dicționar cu informații despre flora și fauna marină, postere, desene, picturi murale, cântece, fotografii, broșuri cu rețete culinare și creații literare sub formă de legende, povești, poezii, jocuri educative și prezentări multimedia.