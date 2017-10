Elevii Colegiului de Artă, actori pentru o zi

Colegiul Național de Arte „Regina Maria” a derulat, la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Delfinul” din Constanța, activitatea „Clubul de lectură - Ridichea Uriașă”, în cadrul Strategiei Naționale pentru Acțiune Comunitară (SNAC).Elevii voluntari „artiști”, din clasa a XI-a B - arte plastice, au pus în scenă piesa „Ridichea uriașă” pentru copiii din Centrul „Delfinul”, cu deficiențe de învățare moderate din șase clase de ciclu primar și gimnazial. Activitatea s-a desfășurat sub coordonarea profesor psiholog Daniela Stroia și profesor Simona Barbu. La buna desfășurare, au mai colaborat profesorii Laura Coman, Anca Apostolache, Alina Leonte, Carmen Mihaela Vărășteanu, Victoria Dorobanțiu, Alexandra Popescu.„A fost foarte frumos totul, de la costume, până la jocul elevilor. Cred că elevii voluntari au șanse mari să devină actori pe viitor, de la an la an îi văd cu bucurie cum evoluează, cum cresc în expre-sivitate, în talent. Elevii cu dizabilități s-au simțit foarte bine, s-au relaxat și s-au amuzat împreună cu elevii de la Colegiul de Arte. Le mulțumim din suflet”, declara, la finalul activității prof. Pompilia Cosma.De asemenea, elevele de la clasa a XI-a B au declarat: „Am muncit mult, dar sigur a meritat. Copiii ne-au primit cu brațele deschise, deja ne cunoaștem din anii anteriori. Mereu sunt curioși să vadă ce am pregătit pentru ei. Suntem fericite că s-au distrat azi”.La finalul activității, elevii voluntari și beneficiari au dansat împreună pe coloana sonoră a piesei, au stat de vorbă și s-au împrietenit.