Elevii care vor susţine bacul în vară spun că e prea devreme să îşi facă griji în privinţa examenului

Elevii care vor susține bacul în vară spun că e prea devreme să își facă griji în privința examenului

Ministerul Educației nu va mai publica pe site subiectele de la examenele naționale, așa cum le vor primi elevii, pe hârtie, în ziua probei. Specialiștii ministerului vor numerota categorii de exerciții care vor compune, în final, întregul subiect al probei. Astfel, elevii nu vor cunoaște varianta exactă decât în ziua examenului. Cu toate acestea, elevii nu își fac griji de pe acum pentru un examen care va avea loc „abia la vară“. O parte dintre liceenii care vor susține în 2008 examenul de bacalaureat nu se arată prea interesați de noutățile privind programa pe care trebuie să o studieze și de modalitatea în care va decurge examenul. Deși, în urmă cu câteva zile, ministerul a hotărât ca variantele cu subiecte să nu mai fie disponibile pe internet, mulți liceeni habar nu au de acest lucru. La întrebarea „cum vi se pare ideea că nu veți ști variantele, ci doar categoriile de subiecte”, mulți tineri se arată mirați, spunând că nu înțeleg despre ce este vorba. „Mai este până la vară, cine știe ce mai decide ministrul“, ne-a declarat un elev de clasa a XII-a de la Colegiul „Mircea cel Bătrân“. Variante, categorii… tot una Lucrurile sunt confuze pentru mulți tineri, ei înțelegând că nu vor mai exista variante, dar vor fi categorii de subiecte, adică „un fel de variante, dar separate pe criterii”. În ziua examenului, comisia va extrage din urnă două cifre, de exemplu 2 și 7. Varianta finală de subiect va fi cea cu numărul 27, dar nu va fi publicată nicăieri - doar comi-sia de examen a ministerului va ști care sunt combinațiile de variante de exerciții, din cele afișate pe site, care au și compus subiectul de examen. „Nu am înțeles prea bine care este treaba cu categoriile de subiecte. O să ne lămurim cu toții prin februarie, când am auzit că o să publice pe site-ul ministrului ceva”, ne-a spus Anca, de la Liceul „Ovidius”. Liceenii conștiincioși apreciază faptul că nu se vor cunoaște subiectele ca în anul precedent. „Eu cred că ar fi bine să nu se știe înainte variantele ca anul trecut ca să nu poată copia toți elevii, iar cei care într-adevăr s-au pregătit să fie punctați la fel ca cei care învață o variantă pe de rost sau o copiază din culegere“, este de părere Ionela, de la Colegiul Pedagogic „Constantin Brătescu”. Elevii nu-și fac griji că nu vor putea copia Reprezentanții ministerului spun că nu va mai fi posibil ca elevul să mai deschidă culegerea cu rezolvări exact la varianta extrasă de comisie. Categoriile de exerciții care vor forma, în ziua examenului, subiectele probei, se vor afișa pe site-ul ministerului până pe 15 februarie. „Pe mine nu mă îngrijorează acest lucru, o să se ia bacul ca și anul trecut, iar dacă nu vom știi variantele dinainte cred că o să ne inspirăm unii de la alții, așa am auzit că s-a întâmplat astă vară”, a spus Paul, un licean de la Telecomunicații. Alte generații învățau tot, nu existau variante Dacă elevii care vor susține testele naționale și cei care vor da bacalaureatul consideră un lucru normal și de bun simț să știe subiectele posibile, în urmă cu câțiva ani, seriile de elevi care susțineau examenele nici nu se gândeau că ar exista posibilitatea să afle, dinainte, ce le-ar putea pica la testări. „Eu cred că e bine totuși că se publică ceva, elevii au un model; acum trei ani când am dat eu bacalaureatul nu existau variante, învățam tot ce era în programă“, este părerea unei studente la Litere, care a trecut prin focul bacului. 