Elevii care îşi ameninţă dascălii vor ajunge după gratii. "Profesorii sunt timoraţi de către propriii elevi"

Elevii care își amenință dascălii vor ajunge după gratii. "Profesorii sunt timorați de către propriii elevi"

Elevii constănțeni ar putea ajunge chiar și la închisoare în cazul în care îndrăznesc să agreseze un profesor, fie și verbal, conform unei propuneri legislative care pleacă de la nevoia de a stăvili actele de agresivitate îndreptate împotriva dascălilor.Proiectul are drept argument forte un studiu realizat de Ministerul Educației în 1.200 de școli, cu un număr total de 586.000 de elevi, și care a scos la iveală că peste 70.000 de profesori români au fost, cel puțin o dată, jigniți, amenințați sau chiar loviți de către elevi sau părinți. Dintre aceștia, 2.400 au recunoscut că și-au insultat sau înjurat profesorii, iar aproape 200 au mărturisit, unii din ei cu mândrie, că au bătut, cel puțin o dată, un cadru didactic.Tocmai de aceea, ministrul delegat pentru dialog social, Liviu Pop, a anunțat că profesorii din învățământul pre-universitar primesc un statut special, asemănător statutului polițiștilor, care le oferă mai multă protecție. Fiind încadrați ca autoritate publică, în momentul în care profesorii sunt agresați fizic sau verbal, organele judiciare se pot auto-sesiza din oficiu.„Vor să aducă prin lege ceea ce nu conferă societatea!“Nu mai sunt o noutate filmulețele care circulă pe rețelele de socializare și în care profesorii români sunt jigniți, amenințați și batjocoriți de elevi sau de repre-zentanții lor legali.„S-a ajuns deja în punctul în care profesorii au devenit vulnerabili în fața unor elevi susținuți mult prea vehement de o generație de părinți post-decembristă care își cunoaște foarte bine drepturile și mai deloc obligațiile”, declara unul dintre profesorii constănțeni care în anii trecuți s-a trezit cu cau-ciucurile sparte după ce nu a lăsat elevii să copieze la un examen național.Pe de altă parte, prof. Vasile Nicoară, directorul celui mai titrat colegiu constănțean, „Mircea cel Bătrân”, afirma că și actul de evaluare a ajuns să fie foarte contestat, nu numai de către pă-rinți, dar și persoane care nu sunt implicate în creșterea copiilor își dau cu presupusul cum trebuie notați elevii. „Văd, de asemenea, un gen de agre-siune al mediei care stabilește tot felul de opționale și materii obligatorii care ar trebui introduse în școli. Nu e rău că oamenii comentează problema învățământului, dar trebuie să se oprească această intervenție la poarta meseriei. Există principii pedagogice, există norme care reglementează aceste lucruri. Cred că vor să aducă prin lege ceea ce nu conferă societatea, adică o revalorizare. Mai bine ar revaloriza societatea meseria. E greu într-o națiune pe care sunt tentat s-o cred civilizată, dar după comportamente mai bine de jumătate din națiune habar nu are ce-i aceea școală. Cred că avem nevoie de unele măsuri care să-l protejeze pe profesor. Sunt profesori timorați nu numai de către propriii elevi, dar și de către sistem. Încă trăim cu mentalitatea că directorul este șef și nu manager că inspectorul e un șef controlor care face ce vrea și atunci ar fi necesare unele măsuri de fixare a rolurilor. În principiu nu cred că poate să strice a conferi niște protecții legale de genul dacă bați un profesor vei lua câțiva ani în plus decât dacă bați pe unul pe stradă”, a mai spus directorul Nicoară.Cert este că relația elev-profesor și respectul cuvenit de ambele părți s-a diminuat treptat, ajungându-se mult prea departe. Nu spune nimeni că profesorul trebuie să fie un polițai care trebuie să stăvilească… infractorii din bănci, dar nici sfidarea cu care sunt „gratulați” la ore nu mai poate continua.