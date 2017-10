Elevii care au picat Bacul de două ori vor plăti o taxă de 230 lei

Ştire online publicată Marţi, 19 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Candidații de la Bacalaureat din promoțiile anterioare care au susținut de cel puțin două ori examenul fără să-l promoveze și se prezintă la toate probele acestuia vor plăti în acest an o taxă de 230 de lei, potrivit unei note a Ministerului Educației Naționale.În cazul în care candidații nu vor participa la tot examenul, suma pe care aceștia trebuie să o plătească va fi stabilită diferențiat, în funcție de numărul de probe susținute, luându-se în calcul toate cheltuielile necesare evaluării fiecărui absolvent.Taxa este valabilă și pentru candidații proveniți din învățământul particular. Nivelul taxei este similar cu cel de anul trecut.Înscrierea candidaților pentru prima sesiune a examenului de Bacalaureat din acest an va avea loc între 27 și 31 mai. Prima probă a examenului, cea pentru evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, va avea loc în perioada 10-12 iunie. A doua probă, cea pentru evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, este programată pentru perioada 12-14 iunie. Proba pentru evaluarea competențelor digitale va avea loc între 17 și 21 iunie, iar cea pentru evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă internațională, între 25 și 28 iunie.Probele scrise vor începe pe data de 1 iulie, cu limba și literatura română. Va urma pe 2 iulie proba scrisă la limba și literatura maternă, iar pe 3 iulie va avea loc proba scrisă obligatorie a profilului, Proba scrisă la alegere a profilului și specializării este programată pentru data de 5 iulie. Primele rezultate vor fi afișate pe data de 8 iulie, iar contestațiile vor putea fi depuse în aceeași zi. Rezolvarea contestațiilor va avea loc între 9 și 11 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 12 iulie.