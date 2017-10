Colegiul „Mircea cel Bătrân“ - gazda unui proiect transfrontalier

Elevii bulgari descoperă valorile culturale dobrogene

În acest sfârșit de săptămână, elevi și cadre didactice din Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” au găzduit o nouă rundă a proiectului transfrontalier E.C.E RomBul (Educație pentru Cetățenie Europeană - ROMânii și BULgarii din Dobrogea europeană). În proiect sunt cuprinse patru licee din tot atâtea zone dobrogene: Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța, Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea, Liceul „N. Vaptarov” Silistra, Liceul „P.R. Slaveikov” Dobrich. După întâlnirea pregătitoare, ce a avut loc în luna martie, la Constanța, urmată de cele de lucru din luna mai, din Dobrich, Silistra și Tulcea, pe tot parcursul zilei de sâmbătă, 20 octombrie 2007, au fost prezenți din nou în colegiul constănțean aproximativ 150 de participanți în proiect: elevi, profesori, părinți. Au fost organizate cinci ateliere de lucru: pentru elevi pe trei secțiuni (om și societate; științe; limbă, comunicare și artă), cât și pentru profesori, respectiv părinți, apoi o deplasare la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, pentru vizitarea acestuia, o plimbare prin orașul Constanța, dar și un tur cu autocarele prin stațiunile litoralului. Moderatori la atelierele elevilor au fost profesorii mirciști: Andaluzia Poșircă, Luminița Radu, Neguța Petcu, Andreea Păunescu Girip, Loredana Tănase și Lucian Oprea. Părinții au lucrat sub îndrumarea consilierului psihope-dagogic Irina Ciobănel, iar profesorii au fost coordonați de inițiatorul proiectului, directorul colegiului, prof. dr. Vasile Nicoară. La revenirea în liceu s-a desfășurat o nouă întâlnire în amfiteatrul Coriolan, unde au fost expuse posterele realizate de elevi în atelierele de lucru, pentru a fi împărtășite impresii și concluzii ale zilei. S-au oferit diplome și s-a stabilit următoarea întâlnire pentru data de 17 noiembrie 2007, la Dobrich. Conform declarației consilierului de imagine al instituției gazdă, Andreea Girip, toate întâlnirile din acest an s-au încadrat în obiectivele proiectului inițiat de Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”: promovarea valorilor culturale cu specific dobrogean; cunoașterea potențialului natural, istoric și turistic al regiunii; demonstrarea specificului dobrogean în folclor, artizanat, muzică, dans, gastronomie și arta vieții; dezvolarea spiritului competițional prin organizarea de concursuri și întreceri artistice, educative și sportive; promovarea toleranței, a respectului privind identitatea și diversitatea culturală, precum și a specificului dobrogean în conviețuirea multietnică și confesională.În acest sfârșit de săptămână, elevi și cadre didactice din Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” au găzduit o nouă rundă a proiectului transfrontalier E.C.E RomBul (Educație pentru Cetățenie Europeană - ROMânii și BULgarii din Dobrogea europeană). În proiect sunt cuprinse patru licee din tot atâtea zone dobrogene: Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța, Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea, Liceul „N. Vaptarov” Silistra, Liceul „P.R. Slaveikov” Dobrich. După întâlnirea pregătitoare, ce a avut loc în luna martie, la Constanța, urmată de cele de lucru din luna mai, din Dobrich, Silistra și Tulcea, pe tot parcursul zilei de sâmbătă, 20 octombrie 2007, au fost prezenți din nou în colegiul constănțean aproximativ 150 de participanți în proiect: elevi, profesori, părinți. Au fost organizate cinci ateliere de lucru: pentru elevi pe trei secțiuni (om și societate; științe; limbă, comunicare și artă), cât și pentru profesori, respectiv părinți, apoi o deplasare la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, pentru vizitarea acestuia, o plimbare prin orașul Constanța, dar și un tur cu autocarele prin stațiunile litoralului. Moderatori la atelierele elevilor au fost profesorii mirciști: Andaluzia Poșircă, Luminița Radu, Neguța Petcu, Andreea Păunescu Girip, Loredana Tănase și Lucian Oprea. Părinții au lucrat sub îndrumarea consilierului psihope-dagogic Irina Ciobănel, iar profesorii au fost coordonați de inițiatorul proiectului, directorul colegiului, prof. dr. Vasile Nicoară. La revenirea în liceu s-a desfășurat o nouă întâlnire în amfiteatrul Coriolan, unde au fost expuse posterele realizate de elevi în atelierele de lucru, pentru a fi împărtășite impresii și concluzii ale zilei. S-au oferit diplome și s-a stabilit următoarea întâlnire pentru data de 17 noiembrie 2007, la Dobrich. Conform declarației consilierului de imagine al instituției gazdă, Andreea Girip, toate întâlnirile din acest an s-au încadrat în obiectivele proiectului inițiat de Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”: promovarea valorilor culturale cu specific dobrogean; cunoașterea potențialului natural, istoric și turistic al regiunii; demonstrarea specificului dobrogean în folclor, artizanat, muzică, dans, gastronomie și arta vieții; dezvolarea spiritului competițional prin organizarea de concursuri și întreceri artistice, educative și sportive; promovarea toleranței, a respectului privind identitatea și diversitatea culturală, precum și a specificului dobrogean în conviețuirea multietnică și confesională.