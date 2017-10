Elevi mircişti interesaţi de buna convieţuire

Elevi mirciști interesați de buna conviețuire

Patru eleve ale Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” au reprezentat instituția la faza finală a unui proiect interdisciplinar internațional inițiat de Republica Federală Germania cu parteneri din România, Bulgaria și Republica Moldova. Proiectul se numește „Weltethos” (Etos Mondial) și a fost conceput de către prof. dr. Rolf Willaredt, coordonatorul profesorilor germani care predau în România, în licee, cu elevi care studiază limba germană. În perioada 12-15 martie s-au reunit, la Mediaș, echipe de câte patru elevi din fiecare instituție participantă în proiect, totalizând 180 de elevi, împreună cu profesorii coordonatori. Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” a fost reprezentat de Roxana Dănulescu, Sezen Bari, Sabina Eniu, Alina Trofim, eleve în clasa a IX-a A, coordonate de prof. limba germană Laurențiu Diamandi și prof. religie George Mindirigiu, care au prezentat tema „Conviețuirea creștinilor și musulmanilor în Constanța: exemple din viața de zi cu zi”, purtând tricouri cu mesaj conceput chiar de eleve: „Frieden ist bunt” („Pacea este colorată”). Grupul a fost însoțit și de prof. Dorothea Ahlemeyer, stagiară sosită din Republica Federală Germania pentru a preda limba germană la C.N. „Mircea cel Bătrân” cu o bursă a fundației germane Bosch. Prezenți anterior întâlnirii de la Mediaș la o instituție caritabilă catolică din Constanța – „Centrul salezian Don Bosco”, mirciștii au constatat cum foști copii ai străzii, creștin-ortodocși și musulmani, și-au păstrat religia și interacționează fără probleme cu ceilalți copii și tineri din cartier. Centrul este deschis tuturor copiilor și tinerilor, indiferent de situația lor familială sau materială. Aici sunt învățate valorile morale fără referire la propria religie. Elevii C.N.M.B s-au integrat foarte bine în activitățile centrului, au interacționat cu ceilalți copii și i-au ajutat la teme pe elevii din cadrul programului „after-school”. Andreea Girip Păunescu, consilierul de imagine al Colegiului, a declarat că „tema aleasă de către grupa de eleve de la CNMB a fost printre cele mai apreciate de către cei prezenți la manifestare, în principal datorită caracterului ei practic, mulți alți participanți alegând teme științifice, mai puțin ancorate în cotidian”. De asemenea, eleva Roxana Dănulescu a declarat, la întoarcerea în Constanța: „Ne bucurăm că am putut să ne impunem opiniile în fața atâtor oameni. Am fost apreciați și felicitați și aceasta ne-a mulțumit sufletește pentru că numai noi știm că am făcut acest proiect prin propriile noastre eforturi. A fost greu să vorbești în fața tuturor, pe o temă atât de vastă și în limba germană. Privindu-i în ochi pe oameni și nu citind de pe foaie, am simțit că am avut un cuvânt de spus, ba poate chiar i-am și influențat pe unii cu relatarea experiențelor noastre”.