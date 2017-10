Elevi mircişti dau mâna astăzi cu ministrul Educaţiei

Elevi mirciști dau mâna astăzi cu ministrul Educației

Cu toate că pentru unii nu mai constituie un motiv de mândrie a da mâna cu Daniel Funeriu, ministrul acuzat de aducerea sistemului educațional în zona sărăciei, evenimentul de astăzi este unul emoționant pentru liceenii mirciști angrenați în proiectul „Mediul clădește poduri”. Programat a se derula până pe 30 septembrie 2012, proiectul de mediu are ca parteneri elevi din 20 de școli din Germania și alte 20 de școli din Bulgaria, Croația, România și Ungaria, care au ca subiect investigarea, ca niște adevărați jurnaliști, a unor obiective ecologice. Proiectul se desfășoară sub tutela președintelui Republicii Federale Germania, Horst Köhler, iar promotorii proiectului sunt Fundația Federală Germană de Mediu (DBU) și ziarele cotidiane din țările participante. Mana-gementul proiectului este asigurat de Institutul IZOP din Aachen, Germania și Centrul pentru Comunicare în Domeniul Mediului al DBU. După încheierea primului an de proiect, profesorii coordonatori, jurnaliștii și elevii vor fi premiați, astăzi, pentru cele mai bune realizări jurnalistice. De la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân“ participă profesorii de limba germană Laurențiu Diamandi și Cora Târhoacă, șefi de proiect în primul și respectiv al doilea an al acestui proiect. Jurnaliștii de mediu de la Colegiul „Mircea cel Bătrân” Din luna octombrie a anului trecut, elevii Colegiului Național „Mircea cel Bătrân“ din Constanța cercetează împreună cu par-tenerii lor germani de la liceul Taunusgymnasium din Königstein câte o temă de mediu înconjurător din Germania și România. În mica stațiune balneară Königstein, de lângă Frankfurt am Main, s-a derulat prima fază a primului an de proiect, ocazie cu care cei 17 elevi mirciști din clasele a X-a și a XI-a au locuit la familiile elevilor nemți și s-au informat, timp de o săptămână, despre tema „Livezile ecologice, un spațiu atât pentru om, cât și pentru lilieci”. La începutul lunii mai din acest an, în Constanța și în Delta Dunării, s-a derulat a doua fază a primului an de proiect. Cei 17 elevi germani au locuit la partenerii lor români și au abordat împreună tema de mediu „Probleme, cerințe și măsuri de protecție a Rezervației Biosferei Delta Dunării”, coordonați fiind de profesorii Laurențiu Diamandi și Ion Băraru. Vizita colegilor germani a culminat cu parcurgerea unui traseu cu vaporașul prin zonele de interes din Delta Dunării. Ambele vizite s-au concretizat în reportaje publicate atât în ziare din Germania, cât și din România. „Spre deosebire de alte proiecte care presupun realizarea unui afiș, eventual a unui material în Power Point, elevii noștri chiar se implică foarte activ în această activitate care îmbină util voluntariatul cu jurnalismul”, ne-a declarat prof. Laurențiu Diamandi. La acest proiect participă următorii elevi din clasele a X-a B și C, a XI-a A și B: Diana-Cristina Matei, Andreea Roxana Mitocaru, Roxana Dănulescu, Elena-Cristina Costescu, Delia Anastasia Pitu, Iulia Andreea Mihăilescu, Andreea-Sorina Dediulescu, Elif Samedin, Alexandra Bogatu, Laura Violeta Hașcă, Silvia Bota, Constantin-Eugen Costescu, Mihai Daniel Grigore, Angelo-Mihai Anag-noste, Nicolae Alexandru Bujicu, Constantin Neagu, Anefi Eren-Fatih.