Elevi din Olanda, în vizită la Medgidia

Ştire online publicată Vineri, 19 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

În această săptămână, cinci elevi ai liceului Northgo din Noordwijk, Olanda, însoțiți de doi profesori, s-au aflat în Medgidia, în cadrul unui schimb de experiență. Tinerii sunt găzduiți de către elevi ai Liceului „Nicolae Balcescu”, urmând ca în aprilie, anul viitor, elevii - gazdă să fie oaspeți în Olanda. De asemenea, tinerii olandezi și cei români au participat la festivitatea de deschidere a noului an școlar, au vizitat diferite locuri din oraș, dar și Delta Dunării, Muzeul de Artă din Medgidia, Muzeul de Arheologie din Constanța și cazinoul, urmând să realizeze proiecte despre locurile vizitate. Schimbul de elevi între cele două licee se realizează în fiecare an și are ca obiectiv întărirea relațiilor de colaborare în plan educațional și cultural și asimilarea de noi cunoștințe.