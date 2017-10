Elevi din Medgidia, membri ai Centrului naţional de excelenţă pentru literatură

Elevi din Medgidia, membri ai Centrului național de excelență pentru literatură

Un grup de elevi din Medgidia a fost prezent, recent, la o acțiune culturală organizată la Centrul național de excelență al copiilor supradotați în creația literară, din capitală, tinerii fiind invitați de Cenaclul Săgetătorul, condus de Tudor Opriș. Elevii din Medgidia fac parte din cercul de creație literară din cadrul Palatului Copiilor, sub îndrumarea prof. Petcu Abdulea. Cu acest prilej, eleva Andra Ivan, din clasa a XI-a la Liceul „N. Bălcescu" Medgidia, a debutat editorial cu volumul de poezie „Ori, ori". Totodată, alături de ea, Alina Davidescu, clasa a X-a la Liceul „N. Bălcescu", Bianca Roșca și Mădălina Sarafu, din clasa a VII-a, Adina Oprea, din clasa a V-a, toate eleve la Școala „Constantin Brâncuși" Medgidia, precum și Mădălina Grasu, elevă în clasa a VII-a la Școala nr. 1 Năvodari, au citit din creațiile proprii. Lucrările lor au fost apreciate și urmează să fie publicate sub egida centrului național de excelență. Totodată, în urma acestei acțiuni, elevele fac parte, oficial, din centrul adresat copiilor supradotați în creația literară.