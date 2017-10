ELEVI din CONSTANŢA, duşi de urgenţă la SPITAL. S-au intoxicat cu sulf în sala de clasă

ELEVI din CONSTANȚA, duși de urgență la SPITAL. S-au intoxicat cu sulf în sala de clasă

Ieri, la Liceul Teoretic „George Călinescu” din Constanța, un elev de-a VII-a și-a pus în pericol colegii de clasă când în pauza de după prima oră, de Fizică, a spart în clasă o fiolă de sulfat de amoniu. Imediat s-a creat panică la etajul I și din cauza faptului că cinci elevi acuzau stări de rău, însoțite de vomă și amețeli ca urmare a inhalării gazului toxic, prof. Elena Crăcea, directorul liceului, a sunat la 112 și la fața locului au sosit mai multe ambulanțe. Cei cinci au fost duși de urgență la Spital.Laurențiu Cornei, tatăl unuia dintre copiii ajunși la spital, a declarat că fiul său nu a mai putut să respire și avea dureri de cap. „M-a sunat de la școală și am venit într-un suflet la spital. Nu știam ce se întâmplă cu el. Nu se mai putea ține pe picioare. Medicii ne-au zis că putem să îi luăm acasă pe răspunderea noastră”, a mai adăugat părintele.De altfel, dr. Rodica Tudoran, șef secție, afirma, ieri, la orele prânzului, că elevii nu sunt în stare gravă, sunt stabili hemodinamic, stabili respirator și vor rămâne în observație în UPU, urmând a fi externați apoi la domiciliu. „Substanța în sine nu pune probleme la concentrația dată și la modul de utilizare. Poate să dea fenomene iritative de căi respiratorii, dar nu are impact pe termen lung”, a mai spus dr. Tudoran. Unul dintre elevii de-a VII-a care a ajuns în Urgența Spitalului Județean a povestit cum s-au întâmplat lucrurile: „Un coleg a adus la școală o fiolă cu o substanță, cu sulfat de amoniu, pe care a cumpărat-o dintr-un magazin de Haloween, de recuzită, și a spart-o în timpul orei, ca să facă haz de profesor, dar a degenerat și toate fetele au început să facă frisoane, vărsături. La 9 fără 10 în prima pauză, am crezut că e o glumă, n-am știut că e ceva serios, dar ne-am dat seama de asta abia când li s-a făcut rău colegelor. Ne-a fost rău tuturor, am vomat, fetele au avut și amețeli și au vomat și de șase ori, ne-a durut capul. Acum sunt mai bine, dar trebuie să așteptăm să vedem până acasă cum o să-mi fie. Colegul care a făcut asta a fost trimis acasă, este exmatriculat. Este prima oară când face asta. El este nou la noi în clasă, a venit de la începutul anului prin transfer”, a mai spus elevul. Pentru doi dintre elevi, ieri, părinții au semnat că refuză internarea. Trei fete au rămas internate pentru intoxicație cu sulfat de amoniu. Medicii spun că starea lor este bună, dar că este bine să rămână sub supraveghere medicală.După cum am aflat de la prof. Eduard Marinescu, director adjunct, autorul isprăvii este un elev transferat anul acesta de la Școala nr. 43 „Ferdinand”, care a găsit de cuviință să facă o glumă proastă și să spargă o fiolă cu o substanță care a degajat un miros puternic de sulf ames-tecat cu amoniac. Profesorul cu care avuseseră ora de Fizică, Nicolae Lazăr, a declarat că evenimentul s-a petrecut în prima pauză, și nu în timpul orei, și a necesitat evacuarea clasei. „Incidentul va fi supus atenției consiliu-lui profesoral și, conform Regulamentului de ordine interioară, elevul riscă să fie sus-pendat trei zile și să-i fie scăzută nota la pur-tare”, a mai afirmat prof. Lazăr.Evenimentul nu avea cum să scape neobservat, câțiva elevi de la „Călinescu” comentând: „Bă, da-i tare ideea lu’ ăsta! Ai văzut cum au fugit ca potârnichile și ce miros de bășină era în clasa lor!”. De la prof. Elena Crăcea, directorul liceului care i-a însoțit pe cei cinci elevi la Spital, am aflat că vinovatul practică baschetul și, pentru că a intrat într-un anturaj nepotrivit, părinții s-au gândit să-l mute de la Școala 43 la „Călinescu”. „Am demarat o anchetă internă și în regulament avem stipulat, pentru o astfel de situație, suspendarea pentru trei zile de la cursuri și scăderea notei la purtare la nota 6. Regret că s-au speriat părinții și le înțeleg revolta, dar noi vom face toate demersurile eventual chiar pentru un transfer la o altă unitate școlară”, a afirmat directoarea. Care a mai adăugat că reprezentanții DSP au luat legătura cu liceul, au recuperat ambalajul acelui produs toxic și vor demara un control și la magazinul care comercializează astfel de produse. De asemenea, Inspectoratul Școlar Județean Constanța a declanșat o anchetă cu privire la verificarea circumstanțelor producerii incidentului.Cazul a intrat și în atenția Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, care s-a autosesizat și a oprit de la comercializare fiolele. „Ne-am auto-sesizat în acest caz și am trimis două dintre colege la firma care a vândut aceste produse. Mai aveau șase cutii, iar colegele mele au oprit trei, ca probă. Le-au sigilat, le-au oprit de la comer-cializare. Pe ambalaj nu scrie mare lucru, fapt pentru care am luat legătura cu administratorul firmei și i-am cerut să ne aducă actele pentru a vedea proveniența acestor produse, cine le-a adus în țară, dacă sunt conforme, dar și cât de peri-culoase sunt. Așadar, în funcție de ce vom găsi în actele administratorului, vom decide ce alte măsuri se impun. Ținem legătura și cu inspectorii Direcției de Sănătate Publică și vom vedea exact despre ce substanțe este vorba”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Marius Perifan, directorul Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor Constanța.