Elevi din 14 licee constănţene şi-au pus la bătaie imaginaţia

Elevi din 14 licee constănțene și-au pus la bătaie imaginația

Ştire online publicată Joi, 10 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Peste 100 de elevi din Constanța, provenind din 14 licee, au participat la competiția Sci-Tech Challenge 2016, organizată de Junior Achievement (JA) România, cu sprijinul ExxonMobil România.Utilizarea osmozei inverse pentru a reduce consumul de apă în rafinărie sau colectarea apei înainte de a atinge solul pentru a putea fi utilizată ca apă nepoluată, au fost doar unele dintre ideile câștigătoare ale elevilor constănțeni.Competiția Sci-Tech Challenge, aflată la a IV-a ediție în România, este un eveniment interactiv în care tinerii sunt provocați să-și aplice cunoștințele STEM, creativitatea și aptitudinile antreprenoriale.Programul își propune să motiveze elevii cu vârste cuprinse între 15-18 ani să ia în considerare matematica, știința și tehnologia în alegerea viitoarei lor profesii; să crească gradul de conștientizare cu privire la importanța matematicii, a științei și a tehnologiei și modul în care acestea pot fi aplicate în afaceri pentru a răspunde provocărilor viitoare.Anul acesta, elevii constănțeni au fost provocați să conceapă soluții inovative pentru eficientizarea consumului de apă și de energie la o rafinărie.„Experiența din competiție a fost una intensă, deoarece a trebuit să lucrez cu elevi din alte licee pe care nu îi cunoșteam înainte, a trebuit să venim cu idei și soluții creative și, în final, să alegem una singură, pe cea mai bună dintre ele. Am învățat mult despre comunicare și lucru în echipă și mai ales cât am de câștigat din experiențe practice. Clar am nevoie de mai multe informații dacă vreau să urmez o carieră tehnică și cred că acest eveniment a fost un bun început”, a declarat Vlad Botezatu, elev la Liceul Teoretic „Traian”.