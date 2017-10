Elevi de şcoală generală, antrenaţi în marketing

Elevi de școală generală, antrenați în marketing

La finele săptămânii trecute, elevii Școlii cu clasele I-VIII nr. 1 Poarta Albă au organizat, la Căminul Cultural al localității, cea de-a treia ediție a evenimentului „File de toamnă”. Devenită deja o tradiție a școlii, manifestarea a fost pregătită cu mult entuziasm atât de cadrele didactice coordonatoare prof. Oana Roxana Cabuz și prof. Amelia Duca, cât mai ales de elevii întregii școli și părinții care se implică, în fiecare an, în număr din ce în ce mai mare.Desfășurat sub îndrumarea prof. Florentina Mangri, proiectul a cuprins două activități principale. Prima, intitulată „Sarabanda toamnei”, a cuprins o expoziție de pictură și o expoziție cu vânzare de conserve de toamnă și produse de casă. În cadrul celei de-a doua activități, sub formă de concurs - „Cea mai frumoasă filă a toamnei” - elevii și-au demonstrat îndemânarea și imaginația în decorarea claselor, după care au fost jurizate și premiate cu diplome.„Ne-am propus, prin desfășurarea acestui eveniment, antrenarea elevilor în domeniul artistic prin creație plastică și în același timp dezvoltarea unor abilități de antreprenoriat având în vedere adevăratele strategii de marketing pe care copiii le-au gândit pentru a-și vinde produsele. Grupul țintă al activității este reprezentat de elevii claselor I-VIII, membrii comunității locale și părinții”, declara directoarea Școlii Poarta Albă.Tot pe 11 octombrie, elevii claselor a VII-a și a VIII-a au comemorat Holocaustul printr-o prezentare tematică realizată de prof. coordonator Adriana Fășie, și care a constat în crearea unui panou tematic și lectura unor referate cu acest subiect.