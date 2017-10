Elevi de la Grup Şcolar „Ion Podaru“ din Ovidiu au strâns 36 de saci cu deşeuri

Lor chiar le pasă!

Elevi de la Grup Școlar „Ion Podaru“ din Ovidiu au strâns 36 de saci cu deșeuri

Ştire online publicată Marţi, 28 Septembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Sâmbătă, 25 septembrie, a avut loc în întreaga țară acțiunea de colectare a deșeurilor din zonele aflate în împrejurimile localităților. La acest eveniment nu au rămas indiferenți nici măcar cei mici. „LET’S DO IT OVIDIU!” a fost deviza unui grup de 15 elevi din ciclul primar de la Grup Școlar „Ion Podaru” din Ovidiu, coordonat de institutor Alina Oniciuc. Grupul a fost ferm hotărât să participe la ecologizarea împrejurimilor localității lor. Cu acordul și sprijinul Primăriei orașului Ovidiu, precum și al Poliției Comunitare, elevii împreună cu institutoarea au strâns în patru ore 36 de saci cu deșeuri din zona Lacului Siutghiol. Echipa a fost completată de Petre Marin, de la Poliția Comunitară, dar și de alți voluntari din rândul copiilor din localitate, care au înțeles mesajul „LET’S DO IT OVIDIU!”. Elevii de la Grup Școlar „Ion Podaru” nu sunt la prima acțiune de acest gen. În luna iunie a acestui an, sub îndrumarea directă a cadrelor didactice Alina Oniciuc și Silvia Nicolae, ei au câștigat locul I pe județ la concursul național cu tema ecologică „Ce poți face din capace de PET?”, organizat de Asociația Ecologică „Floarea de Colț“ din Cluj.