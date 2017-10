Elevi de la Colegiul Pedagogic, invitaţi la American Corner

Elevi de la Colegiul Pedagogic, invitați la American Corner

Luni, 20 februarie, începând cu ora 10, American Corner din cadrul Universității „Ovidius” Constanța va sărbători „Presidents Day”, prezentând tema „Thomas Jefferson: A Man Ahead of His Times”. Lect. univ. dr. Raluca Rogoveanu va discuta despre cel de-al doilea vicepreședinte și al treilea președinte al Statelor Unite ale Americii (1801 - 1809), autor al Declarației de Independență (1776), și unul dintre cei mai influenți dintre „părinții fondatori” ai Statelor Unite. Evenimentele majore din timpul președinției sale includ Louisiana Purchase (1803), Actul Embargoului din 1807 și Expediția lui Lewis și Clark (1804 – 1806). Profesoarele Simona Roșu, Irina Radu și elevi de la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” vor viziona și dezbate filmul documentar intitulat „Thomas Jefferson’s World”.Participanții au ocazia să-și îmbunătățească cunoștințele despre cultura și viața din Statele Unite din materialele publicitare oferite gratuit de centrul nostru. De asemenea, aceștia vor primi de la Rodica Toma, coordonator American Corner, câte un hand-out și certificate de participare.Thomas Jefferson a fost un filozof al politicii, care a promovat liberalismul clasic, republicanismul și separarea bisericii de stat. Jefferson a fost autorul lucrării Statutul Virginiei pentru libertatea religioasă (1779, 1786), care a fost baza scrierii Primului Amendament al Constituției Statelor Unite și totodată parte a seriei primelor zece amendamente ale Constiției Statelor Unite (The Bill of Rights, 1791).Numele său a devenit omonimul conceptului de democrație jeffersoniană, iar Thomas Jefferson însuși a fost atât fondatorul cât și liderul Partidului Democrat-Republican care a dominat scena politică americană pentru circa un sfert de secol, fiind precursorul Partidului Democrat de astăzi din Statele Unite.Jefferson a fost de asemenea al doilea guvernator al Virginiei (1779 - 1781), primul secretar de stat (1789 - 1795), și al doilea vicepreședinte al Statelor Unite (1797 - 1801).Ca o armonioasă completare a carierei sale politice, Jefferson a fost agricultor, arheolog, horticultor, arhitect, plantator, etimolog, paleontolog, criptoanalist, autor de studii, scriitor, statistician, avocat, inventator, violonist și fondator al Universității din Virginia. Thomas Jefferson este considerat ca fiind printre cei mai remarcabili ocupanți ai fotoliului de președinte al Statelor Unite ale Americii și printre cei mai de seamă patrioți ai revoluției americane. Pentru Jefferson, ruperea totală de Anglia însemna nu doar obținerea independenței, ci calea spre crearea unui nou tip de stat bazat pe principiile suveranității și egalității naturale a oamenilor.Cu ocazia primirii a 49 de laureați ai premiului Nobel la Casa Albă, în anul 1962, președintele John Fitzgerald Kennedy a făcut o referire la Thomas Jefferson și la acei savanți spunând: „Cred că această adunare este cea mai extraordinară colecție de talente și de cunoștințe umane care a fost vreodată adunată în Casa Albă, cu excepția posibilă a momentului când Thomas Jefferson lua masa de unul singur”.