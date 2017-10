Elevi constănţeni au prezentat, în spaţiul virtual, maşina viitorului

În premieră Skills@Work Challenge ediția 2010

Elevi constănțeni au prezentat, în spațiul virtual, mașina viitorului

Profitând de evidența că toți tinerii petrec foarte mult timp astăzi în fața calculatorului conversând cu ajutorul messenger-ului, skype-ului sau altor diverse programe, Microsoft i-a provocat la un concurs ce își pro-pune, în același timp, să le valorifice creativitatea și inovația. Vineri, 19 februarie, Liceul Teoretic „Ovidius” a găzduit o competiție în premieră, intitulată Skills@Work Challenge ediția 2010, care își dorește să găsească soluții creative la o temă foarte actuală: realizarea unui digi car al viitorului. Desfășurat pe platforma Microsoft Live Meeting, evenimentul s-a petrecut simultan în orașele Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Constanța. Liceul „Ovidius” a fost gazda altor zece echipe formate din elevi de la Grupul Școlar Industrial „Gheorghe Duca”, Grupul Școlar Industrial de Electrotehnică și Telecomunicații, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” și Colegiul Tehnic Energetic, cărora li s-a adăugat, evident, propria echipă. Și astfel Microsoft împrumută idei românești Prin intermediul unui calculator conectat cu juriul aflat în Bucu-rești, cei peste 250 de elevi participanți din orașele menționate au reușit să comunice și să își prezinte ideile de afaceri într-un spațiu virtual în care distanța nu are importanță. Tema a fost unică - un digi car, o mașină a viitorului care să vină în întâmpinarea nevoilor tinerilor din viitor - majoritatea echipajelor declarându-ne că au materializat-o în circa trei-patru zile, fiecare trebuind să-și dezvolte propriul plan de afaceri și să explice cum au gândit ei realizarea unei asemenea mașini. Spre exemplu, la Constanța, primul echipaj care a intrat în direct cu… țara a fost cel format din cinci elevi ai Grupului Școlar de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța, îndrumat de prof. Cristina Stoian, catedra de economie. Din expunerea realizată de elevul Alexandru Duțu am reținut că era vorba de un kit auto IT, alcătuit dintr-o cameră web și un GPS care se montează pe caroseria mașinii și cu acest dispozitiv conducătorii auto pot vizualiza drumul optim. Echipajul Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” a propus un autovehicul alimentat de panouri solare, în combinație cu un motor electric, proiect al cărui motto este „Cu soare mereu în mișcare!”, realizat sub îndrumarea prof. Jenița Cutova. „Ideea afacerii noastre este de a îmbina satisfacerea nevoilor și a dorințelor pe care le are omul secolului 21 cu respectarea mediului, deoarece știm prea bine că se preconizează că resursele de petrol se vor epuiza și probabil producția de mașini pe bază de carburanți va fi stopată”, ne-a explicat în linii mari eleva Adelina Cucoranu. Cătălin Drăniceanu, elev în clasa a X-a B la Grupul Școlar Industrial „Gheorghe Duca”, ne-a relatat cum propun ei un bussiness car pentru oamenii de afaceri care sunt mereu pe fugă, oferindu-le posibilitatea de a-și controla propria afacere din mașină. Celălalt echipaj de la același liceu, propune, conform descrierii Roxanei Mili-taru, de la a X-a A, un „Dream Car”, autovehicul familial pe bază de panouri solare. Prof. Laura Burghișan, din staff-ul gazdelor, consideră acest proiect foarte bine ancorat în prezent și, totodată, „cu un ochi aruncat spre viitor. Ancorați în prezent pentru că ideea lor trebuie să fie fezabilă, dar în același timp îi provoacă să lucreze în echipă într-un spațiu virtual. Ideile lor pornesc de la nevoile tinerilor din ziua de astăzi”. Juriul este format din reprezentanți ai Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, JA Romania, ai British Council și ai companiei Microsoft. Echipa câștigătoare a fazei locale din fiecare dintre cele cinci locații va participa la etapa națională a competiției care are loc în București, în data de 27 februarie. Câștigătorii finalei naționale vor reprezenta România la finala europeană „Innovation Expo” care are loc la Belgrad în perioada 21-25 aprilie. Skills@Work Challenge este o competiție internațională care se derulează în 10 țări europene și reunește elevi din învățământul tehnic și de specialitate pentru a găsi soluții creative la o problemă dată. Proiectul este dezvoltat la nivel regional de Junior Achievement și British Council.