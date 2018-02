Eleva care s-a luat la trântă cu sistemul a fost învinsă şi pleacă din ţară: „Las în urmă o Românie dominată de ipocrizie şi prostie“

Eleva care s-a luat la trântă cu sistemul a fost învinsă și pleacă din țară: „Las în urmă o Românie dominată de ipocrizie și prostie“

Ştire online publicată Marţi, 13 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

A devenit cunoscută în toată țara după ce a început să țină pe contul personal de Facebook un jurnal al lucrurilor din școala sa pe care le considera nepotrivite.Este vorba de Anna Andronache, elevă la Școala Coresi din Târgoviște. După ce a caracterizat-o public pe profesoara de matematică de „comportament dominant și cât se poate de ipocrit” sau i-a numit public pe unii profesori „incompetenți”, dar s-a luat și de colegi de clasă, devenind astfel un simbol al curajului, Anna Andronache a anunțat, pe pagina sa de Facebook, că părinții ei au decis, pentru binele ei, să plece din țară.„Nu mă așteptam să scriu asta atât de repede, dar acum pot să vă anunț că mă mut în altă țară. Asta se datorează părinților mei care iși lasă viața confortabilă de aici și o iau de la zero în altă țară pentru mine. Las în urmă o Românie dominată de ipocrizie și prostie care nu o să-mi lipsească”, este mesajul prin care Anna Andronache își anunță plecarea din țară.Georgeta Gogeanu, directoarea școlii în care învață Anna declara în urmă cu un an că nu este împotriva punctelor de vedere ale Annei, ci critică doar modul ei de a pune problema. „Are o anumită educație și este deșteaptă, cu inițiativă. Lucrurile nu sunt în alb și negru. Sunt și lucruri care pot fi reglate, dar nu tot ce crede cineva, este și adevărul absolut. Sunt pentru libertatea de exprimare a oricăui om.Personal cred că a dus lucrurile puțin cam departe. Noi putem să arătăm că lucrurile nu stau chiar așa. Anna nu acceptă și alte puncte de vedere și nu acceptă ușor pe altcineva. De exemplu, are o neînțelegere constantă cu profesoara de matematică”, spune directoarea.SURSA: adevarul.ro