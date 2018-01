Elev-problemă bătut de trei mămici, la Şcoala nr. 28 Constanţa: "Unde este securitatea copiilor noştri?"

Elev-problemă bătut de trei mămici, la Școala nr. 28 Constanța: "Unde este securitatea copiilor noștri?"

Un incident deosebit de grav zguduie, zilele acestea, din temelii, atât învățământul constănțean, cât și sistemul de educație românesc. Vestea că un copil a fost bătut într-o școală de prestigiu din Constanța de trei mămici ale colegilor săi a făcut repede ocolul județului și a ajuns chiar și la urechile celor de la Ministerul Educației. Situația a împărțit părinții în două tabere. În timp ce unii consideră că femeile bătăușe ar trebui să înfunde pușcăria, sunt voci care spun că elevul respectiv ar fi agresat și terorizat zeci de copii, colegi de-ai lui, la cele două școli pe care le-a frecventat până acum.Totul s-a petrecut în cursul după-amiezii de marți, 30 ianuarie, când, într-una din pauze, trei femei au tăbărât pe un elev, i-au dat cu pumnii în cap și cu picioarele în burtă. Agresiunea a fost filmată de un alt elev și postată pe Facebook, ulterior, de mama celui agresat, acuzând că se încearcă mușamalizarea cazului extrem de grav. În imagini se vede cum trei femei merg la elevul respectiv, țipă la el și apoi încep să îl lovească puternic. Copilul, deși la fel de înalt ca agresoarele, nu ripostează deloc, ci pur și simplu stă inert sub ploaia de lovituri. După zeci de secunde, se vede cum intervine o altă persoană, care este și ea împinsă, apoi o altă persoană.„Totul s-a întâmplat foarte rapid. Mămicile au venit și au depus o sesizare, pe care nici nu am apucat să o citesc, și, imediat, au urcat la etajul unde se afla clasa respectivă, l-au găsit pe copil și l-au lovit. Profesoara de educație fizică a intervenit prompt, a fost chemată și directoarea adjunctă și gardianul și mămicile agresoare au fost scoase din școală. Imediat, sora copilului agresat a sunat-o pe mama acestuia, iar, în timp ce ea a vorbit cu mama, eu am sunat la poliție și la Inspectoratul Școlar. Nicio secundă nu am avut intenția de a mușamaliza incidentul. Am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru a veni în sprijinul copilului și am aplanat conflictul. Noi ne delimităm de acest comportament al celor trei femei”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul Școlii nr. 28 „Dan Barbilian”, prof. Doina David.Anchetă și la ISJDeși managerul susține că nu au fost sincope, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Constanța a deschis o anchetă și verifică modul cum s-a acționat. O primă concluzie este că nu a fost respectat Regulamentul de Ordine Interioară – ROFUIP și că profesorul care ar fi trebuit să fie de serviciu pe hol nu era prezent și directorul școlii nu ar fi reacționat cu promptitudine.„Un director trebuie să aibă prezență de spirit. Doamna director nu a procedat corect. Este o acțiune gravă din partea unui director. În primul rând, regulamentul impune prezența unui profesor de serviciu pe hol. Unde era acesta? Mămicile respective au venit în pauză, au venit chiar să depună o sesizare, după care s-au hotărât să își facă singure dreptate. Dacă profesorul de serviciu s-ar fi aflat pe hol nu s-ar fi petrecut așa ceva”, a precizat inspectorul școlar general Petrică Miu.Acesta a mai spus că prof. Doina David, directorul Școlii nr. 28, va fi cercetată disciplinar și, în zilele următoare, Consiliul de Administrație al ISJ Constanța va stabili ce măsuri va lua împotriva acesteia.Între timp, mama băiatului agresat a depus plângere la Poliție și a dus băiatul la Institutul de Medicină Legală.„Vreau să se facă dreptate și, în primul rând, doamna director să plătească, cea care a refuzat să cheme ambulanța și poliția. Și m-a dat afară din școală cu copilul, chipurile că aș face gălăgie și nu am dreptul să stau în școală, într-o instituție de stat. Unde este securitatea copiilor noștri? Voi merge până în pânzele albe, femeile acelea trei să facă pușcărie”, a declarat Sultana B., pentru „Cuget Liber”, mama copilului.„Sesizările sunt false!“Femeia nu înțelege, însă, ce anume le-ar fi determinat pe agresoare să se comporte astfel, spunând că au existat doar conflicte minore între copii. Aceeași poziție o are și Mustafa, băiatul lovit: „Eu nu am avut conflicte, nu ne-am certat, ne mai jucam, ne mai împingeam, făceam glume. Sesizările acelea sunt false, pentru a avea un motiv să intre în școală”.Totuși, elevul recunoaște că, anul trecut, a avut nota scăzută la purtare.„Îi intimidează pe colegi!“Inspectorul școlar general Petrică Miu confirmă că elevul este unul cu probleme de disciplină. Iar directorul Școlii nr. 28 adaugă faptul că Mustafa va împlini 14 ani în curând și este elev în clasa a V-a. Din câte se pare, el este doar în clasa a V-a deoarece, anterior, a făcut primii ani de școală în Siria, acolo unde a locuit cu familia, iar studiile nu au fost echivalate.„Este un copil peste vârsta clasei, care a mai provocat incidente. A avut nota scăzută la purtare, iar anul trecut a mai intrat în comisia de disciplină. Fiind mai mare ca vârstă și mai dezvoltat fizic, numai dacă le spune ceva, copiii se tem. Îi intimidează. Mămicile au spus că nu sunt de acord cu acest comportament. Este cunoscut ca și copil cu probleme”, declară prof. Doina David.„Îi băga pe copii în baieși îi sugruma!“Spusele sale sunt întărite de numeroase povești de la alți părinți ai unor colegi, foști sau actuali ai lui Mustafa, pe care le-am primit pe adresa redacției.„Fetița mea a fost colegă cu băiatul acesta în clasele întâi și a doua, la Școala nr. 7. Pur și simplu ne-a terorizat copiii în cei doi ani. El nu venea niciodată la prima oră la școală, pentru că nu se trezea. El nu își făcea niciodată temele. Le vorbea urât, îi împingea, le lua mingea și le spunea: «Te omor!», dacă un părinte se ducea să vorbească cu el avea același limbaj. Pur și simplu nu îi era frică. Stătea cu țigara în gură și întreba: «Vrei să îți dau și ție un pumn?». Noi, părinții de la clasa respectivă, am făcut o petiție să cerem să îl mute, dar nu s-a putut. Doamna învățătoare ne spunea că nu are ce să-i facă. Ne chema săptămânal la școală, dar era inutil. El nu își schimba deloc comportamentul. Până la urmă, am cedat și mi-am mutat eu copilul la altă școală”, ne-a relatat mămica unei fetițe cu care Mustafa a fost colegă.Iar unele istorisiri sunt de-a dreptul șocante.„Îi băga pe copii în baie și îi sugruma, sub pretextul că se joacă. Pe unii băieți a încercat să-i sărute pe gură. Le vorbea foarte urât, înjura… Copilului meu ajunsese să îi fie frică să mai meargă la școală”, a mai povestit un părinte.Sancțiuni prea blânde?Poliția a demarat o anchetă și, în prezent, le cercetează pe cele trei femei pentru infracțiunile de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Paralel, conducerea și profesorii Școlii nr. 28 sunt cercetați de Inspectoratul Școlar Județean. Însă nimeni nu cercetează problema comportamentului băiatului, care, deși acum este o victimă, nu mai există îndoieli că s-ar fi purtat urât cu colegii lui. Sesizările, poveștile celorlalți, mărturiile cadrelor didactice nu pot fi contestate. Cel mai probabil, incidentul este o răbufnire a unor mame, care apare, de regulă, în urma agresiunilor și persecuțiilor repetate pe care copilul le-ar fi exercitat anterior asupra altor copii. Și atunci, stăm și ne întrebăm dacă în toată această ecuație cu prea mulți vinovați, nu cumva este și vina sistemului și a legislației care lasă nepedepsite sau pedepsește doar de formă abuzurile repetate comise de către copiii-problemă.„Unui copil care își persecută colegii în repetate rânduri, iar și iar, și nu înțelege vorba bună, trebuie să i se scadă media la purtare, iar apoi, dacă comportamentul persistă, să fie exmatriculat. Și dacă tot nu se lasă de prostii, trimis la școala de corecție. Dar, din păcate, legislația și regulamentele țin cu agresorii, în loc să protejeze oamenii de bun simț. Trebuie schimbat cadrul legislativ”, ne spune un alt părinte.Conform legislației, în prezent, este foarte dificil să exmatriculezi un elev din învățământul obligatoriu. Prima sancțiune este mustrarea, apoi, scăderea notei la purtare, mutarea disciplinară, după care exmatricularea. Însă toate sunt inutile în momentul în care acesta nu conștientizează că a greșit și că purtarea sa nu este corectă. Potrivit directorului Doina David, Mustafa ar fi avut întâlniri periodice cu consilierul și psihologul școlii. Însă comportamentul său nu s-a îmbunătățit.