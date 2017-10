Elev mircist, medaliat cu aur la Olimpiada de Chimie

Trei medalii de aur și una de argint. Vorbim despre cel mai bun rezultat din istoria participării României la Olimpiada Internațională de Chimie!Ajunsă la a 48-a ediție, Olimpiada Internațională de Chimie, desfășurată în perioada 23 iulie - 1 august, la Tbilisi (Georgia), plasează România pe locul I în Europa și pe locul al II-lea în lume, în clasamentul neoficial al țărilor participante.Cei trei elevi români medaliați cu aur sunt Andrei Iliescu (absolvent al Liceului Internațional de Informatică din București), Paul Haidu-Gerea (clasa a XI-a/Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța), premiat cu „argint” în 2015, și Robert Cristian Râclea (clasa a XII-a/Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Galați). De asemenea, lui Andrei Iliescu, laureat cu aur și la ediția anterioară, i-a fost decernat premiul IUPAC (The International Union of Pure and Applied Chemistry) pentru cel mai mare punctaj din concurs.Medalia de argint a fost obținută de Alexandra Dima, elevă în clasa a XI-a la Liceul Internațional de Informatică din București.La ediția din acest an au fost prezenți 264 de competitori din 75 de țări.