Elev constănţean premiat la Gala „Olimpicii Petrom“

Elev constănțean premiat la Gala „Olimpicii Petrom“

Cea de-a 26-a ediție a Galei de premiere a programului „Olimpicii Petrom” a avut loc la finalul săptămânii trecute, 103 elevi performanți fiind premiați pentru rezultate excelente la competiții naționale și internaționale în domenii precum artă, științe și tehnologie, sport sau literatură. Unul dintre ei este constănțeanul Cosmin Giurgea, elev în clasa a VII-a B la Școala Generală „B.P. Hașdeu”. Cosmin face parte din trupa de teatru „Iulia Hașdeu”, coordonată de prof. Valentin Sgarcea, anul acesta fiind răsplătit pentru cea mai bună interpretare masculină la concursurile „Spiritul lui Caragiale” (Năvodari) și „Aplauze” (Constanța). „La început am asistat la repetiții, în afara orelor de curs. Apoi originalitatea, pasiunea și inventivitatea domnului profesor m-au atras, și astfel am primit rolul de Funcționar II în piesa «Dansul hârtiilor», adaptare după schița «Petițiune», de I.L. Caragiale. Repetițiile mi-au deschis orizontul asupra unor lucruri legate de logica dialogului, mișcare, ritm, mimică, relația cu ceilalți și mai ales de greutatea cuvântului românesc rostit. Unul din cele mai emoționante momente pe care le-am trăit ca elev a fost la Concursul Național de Dramaturgie pentru copii (Brașov, 2009), unde am fost răsplătiți cu Marele Premiu și Trofeul”, a spus Cosmin Giurgea. Programul „Olimpicii Petrom” a fost inițiat de Federația Sindicatelor Libere și Independente din Industria Petrolieră Română, fiind susținut de compania PETROM.