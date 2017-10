Directorul Vasile Nicoară l-a declarat "elev erou"

El e super-matematicianul de la Colegiul "Mircea"!

Chiar dacă abia a început vacanța și fără nicio legătură cu examenele naționale, în această săptămână, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân“ a reușit să iasă din nou în fața opiniei publice naționale cu două realizări de excepție aparținând elevilor săi.Proaspătul absolvent de-a VIII-a Mihai Iliant a reușit să obțină medalia de aur la Balcaniada de Matematică desfășurată la Belgrad. Și tot la Belgrad a fost și colega lui mai mare, Irina Andrada Crăciun, tot absolventă, dar de clasa a XII-a, de unde s-a întors cu medalia de argint obținută la Olimpiada Balcanică de Geografie.„Cei doi sunt imaginea copilului modern, însetat de cunoaștere, cu pasiuni colaterale cultivate constant. Mihai Iliant reprezintă acea minte strălucitoare în matematică, iar Irina are alte preocupări decât geografie, țelul ei fiind Medicina, dar dorința de a-și desăvârși cunoștințele de limba engleză a dat roade. Sunt acei copii care au la dispoziție internetul cu toată informația lumii, dar care folosesc numai ceea ce le este util, încercându-și forțele cu lejeritate și cu o bucurie copilărească, fără crispare, pentru că fac cu multă plăcere ceea ce fac. Suntem extrem de mândri de ei, iar pe Mihai îl pot considera un erou, pentru că, la 14 ani, este un fapt deosebit să te afli alături de liceenii de elită ai României. Nu vreau să demodăm termenul de erou, dar este o performanță rarisimă. E adevărat că se obțin medalii de aur la numeroase discipline, dar aceasta este parcă deasupra tuturor”, afirma prof. Vasile Nicoară, directorul Colegiului „Mircea”.„Artele marțiale s-au îmbinat foarte bine cu matematica!“L-am cunoscut, ieri, pe „eroul” de la „Mircea” și poate chiar al României, un adolescent simpatic, care practică de nouă ani artele marțiale, mai precis Qwan Ki Do, la un club constănțean, iar în cadrul terapiei 3C fondată de instructorul său, ajută copiii cu autism.„Noi facem exerciții fizice cu ei, încercând să-i ajutăm să-și coordoneze mai bine mișcările. În ceea ce mă privește, pot spune că sportul m-a ajutat foarte mult în concentrare”, ne-a mărturisit Mihai Iliant.Pasiunea pentru matematică a debutat în clasa a III-a, la Școala Gimnazială nr. 12 „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, când participarea la concursul național Arhi-mede s-a soldat cu primul loc pe județ. Stimulat de victorie, în clasa a IV-a a obținut locul I pe țară la același concurs, cu punctajul maxim.„Arhimede este competiția cu care am început, pentru că îmi plac foarte mult subiectele, dar, din păcate, în ultimii ani nu am mai putut să particip, întrucât a coincis cu alte concursuri. Și în plus nu a mai fost acceptat să fie organizat în județul Constanța”, povestește Mihai.După care a intrat cu media 9,50 la Colegiul „Mircea” în clasa a V-a. „Când am auzit că la olimpiade se califică primii doi elevi, am fost neîncrezător în forțele mele și nu știam dacă am șanse. Am avut, însă, un sprijin deosebit din partea prof. Gabriela Constantinescu, cu care am început să lucrez intens în vara dintre clasa a V-a și a VI-a. Așa încât am obținut locul 14 și premiul I la Olimpiada Națio-nală de matematică, apoi am participat la un concurs internațional Arhimede și la IMAC (n.r. - International Mathematical Arhimede Contest) am luat medalia de aur. Iar în vara dintre clasele a VI-a și a VII-a am consolidat cunoștințele la geometria plană tot alături de doamna profesoară Constantinescu”, continuă același mircist de aur.Cât despre competiția de la Belgrad, ne-a povestit la superlativ cât de bine s-a înțeles cu colegii din echipa României, alături de care a avut de înfruntat competitori din zece țări din Balcani și opt invitate, având în componență șase membri, mai puțin Muntenegru, care a venit cu doi participanți.„Am avut excursii în fiecare zi și programul a fost impresionant, mai ales că, din clasa a IV-a, când am fost în Turcia, în rest nu mai fusesem nicăieri în afară. Concursul a constat în patru probleme, fiecare valorând 10 puncte, pentru rezolvarea cărora am avut patru ore și jumătate de gândire”, povestește adolescentul Mihai.