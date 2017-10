Ei sunt noii decani de la Universitatea "Ovidius"

4

Am avut dreptate!

Lista pe care am dat-o era :Ceamitru medicina generala, Spatariu stiinte economice, Popescu fizica, Moise teologie, Nicolae inginerie, Fulea litere, Plopeanu istorie, Frunza psihologie, Florea constructii, Panaitescu stiintele naturii, Flaut matematica, Serban drept, Sava farmacie, Caraiane medicina dentara, Hantiu arte, Stanculescu educatie fizica.Singurele diferente sunt : Zaharescu la matematica (stie sa cotizeze!) si Sarbu la Farmacie. Aferim profesorilor de la Ovidius! A-ti ales un rector care isi bate joc de voi! Asa va trebuie daca il acceptati si nimeni dintre voi nu il contesta pe fata. Acesta este doar inceputul, va fi mult mai rau pentru voi daca nu veti fi capabili sa il contestati pe Epure si sa creati o opozitie viabila. Epure va pierde pentru ca nu poate construi nimic dar odata cu el se va prabusi si universitatea Ovidius. Epure va duce universitatea in divizia D la... fotbal. Indiferent cati bani va plati pentru publicitate in presa Epure va reusi in nu foarte mult timp sa aduca universitatea Ovidius sub nivelul institutului de subingineri dinainte de 1989.