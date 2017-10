Şeful Institutului Cultural a demisionat

Șeful Institutului Cultural a demisionat

Președintele Institutului Cultural Român (ICR), Lilian Zamfiroiu, și-a depus demisia din funcție la cabinetul președintelui Senatului, apreciind că obiectivele pe care le-a asumat la preluarea mandatului au fost deja atinse. Lilian Zamfiroiu dorește să se întoarcă la cariera diplomatică, potrivit Agerpres.„Decizia de a demisiona vine ca urmare a unei analize pe care am efectuat-o asupra situației actuale a I.C.R., în urma căreia am constatat că obiectivele pe care le-am asumat la preluarea mandatului, în urmă cu aproape doi ani, au fost deja atinse. Instituția se plasează astăzi echidistant atât în raport cu partidele existente pe eșichierul politic, cât și cu diversele curente artistice din lumea culturală românească; principalele programe au fost puse în acord cu standardele europene din domeniu și funcționează atât de bine pe cât le permit alocările bugetare; a fost reluată finanțarea revistelor românești de peste Prut, în timp ce programele dedicate românilor din afara granițelor se concentrează mai mult pe zonele unde există o nevoie reală de păstrare a identității, de cultivare a tradițiilor și de păstrare a limbii române Prin urmare, consider că misiunea pe care mi-a încredințat-o Senatul României la 25 iunie 2013 poate să ia sfârșit acum, eu urmând a mă întoarce la cariera diplomatică”, se arată în cererea de demisie a lui Lilian Zamfiroiu.Până la numirea, de către Senat, a unui nou președinte al ICR, interimatul la conducerea instituției va fi asigurat de Liviu Sebastian Jicman, vicepreședinte ICR.