Efectele crizei în dezbatere internaţională

La Universitatea „Ovidius”

Efectele crizei în dezbatere internațională

Ştire online publicată Joi, 06 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Vineri, 7 decembrie, Facultatea de Științe Economice, din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, organizează Conferința Internațională „Efecte ale crizei actuale asupra economiei globale”. La lucrările conferinței, desfășurate în Campusul Universitar (Sala Senatului), de la ora 11.30, participă cadre didactice de la numeroase instituții din țară (Academia Română, Universitatea de Vest din Timișoara, Academia de Studii Economice din București, Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, SNSPA București, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Pitești, Universitatea din București, Universitatea din Craiova) și străinătate (Odessa National Maritime University - Ukraine, L’Université D’Auvergne, Clermont 1, Clermont – Ferrand, France, University of Castilla La Mancha - Spain, Glasgow Caledonian University, Kaunas University of Technology, University of Central Greece).Lucrările conferinței se vor desfășura pe următoarele secțiuni: Afaceri internaționale și integrare europeană (subsecțiuni: Afaceri internaționale; Integrare europeană; Strategii de dezvoltare regională); Economia și administrarea afacerilor (subsecțiuni: Economie și informatică economică; Marketing – Management; Finanțe-Contabilitate).Lucrările participanților la conferință vor fi publicate în Analele Universității „Ovidius” Constanța. Seria: Științe Economice - Vol. XII, Nr.2/2012 revistă cotată CNCSIS, categoria B+ și indexată în bazele de date internaționale REPEC, DOAJ, EBSCO si CABELL Directories.Totodată, în cadrul conferinței, de la ora 12.30, va avea loc festivitatea de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa prof. univ. dr. Ioan Talpoș, Președintele Senatului Universității de Vest din Timișoara, personalitate științifică remarcabilă, unul dintre cei mai reputați și valoroși reprezentanți ai mediului academic din România. Activitatea științifică armonios împletită cu cea didactică a profesorului universitar Ioan Talpoș îl recomandă ca un specialist de prestigiu în domeniul economiei, dar mai ales în cel al finanțelor publice, „public choice” și economia financiară a întreprinderii, fiind un excelent formator și cercetător științific.