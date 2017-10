În ancheta de la Grădinița din Corbu de Jos

Educatoarea reclamantă a devenit reclamată!

Am mers pe urmele scrisorii primite din partea unui grup de părinți ai copiilor de la grădinița din Corbu de Jos mânați de dorința demontării zicalei „În România se moare cu dreptatea în mână”. Din păcate, aveam să aflăm că educatoarea Daniela Hanga, mult iubită de părinți, dar înlăturată „mișelește” - zic ei, a constituit un personaj incomod prin toate locurile pe unde a lucrat. Și nu este concluzia noastră, ci o spun chiar cei cărora ar fi trebuit să se subordoneze. Inspectoratul Școlar consideră legale faptele În urma articolului apărut în data de 14 februarie, despre problemele de la grădinița nr. 1 din Corbu de Jos, intitulat „Ne vrem educatoarea înapoi!”, o comisie a Inspectoratului Școlar Județean Constanța, alcătuită din ing. Adriana Oprea, inspector general adjunct, Irinela Nicolae, inspector de specialitate învățământ preșcolar, și juristul ISJ, s-a deplasat la fața locului. Am crezut că lucrurile se vor lămuri și toată lumea va fi mulțumită, prin cuvântul oficialităților. „Din păcate, acolo se poartă un soi de vendetă, se plătesc niște polițe mai vechi, părinții neimplicați în scandal considerând că e timpul ca totul să se oprească și să-și vadă fiecare de copilul lui”, ne declara inspector Irinela Nicolae. De asemenea, inspector general adjunct Adriana Oprea afirma că, din punctul de vedere al normelor metodologice, totul este legal. „În opinia mea, acolo sunt probleme personale pe care nu și le pot rezolva, motiv pentru care vă rugăm să vă deplasați la fața locului și să trageți propriile concluzii!”. Directoarea grădiniței: „Mi-am dorit personal calificat” Luni, 18 februarie, am fost la grădinița din Corbu de Jos și am discutat atât cu directoarea grădiniței, Aura Văsîi, cât și cu educatoarele. Întrebată de ce a fost pur și simplu expediată suplinitoarea Hanga fără nici o decizie scrisă sau un preaviz, directoarea Văsîi ne-a declarat că acel contract de muncă încheiat între grădiniță și educatoarea necalificată nu este decât o formalitate în baza unei decizii a ISJ. „ Spre deosebire de educatoarele calificate, care pot opta pentru un post, necalificatele sunt la dispoziția Inspectoratului. Iar eu nu pot decât să mă bucur că avem numai personal calificat, pentru că este o diferență pe care dvs. n-o cunoașteți!”. Printre motivele imputabile educatoarei ni s-au enumerat faptul că dădea teme pentru acasă micuților, în condițiile în care nu se prevede în programă, precum și faptul că stătea de vorbă prea mult cu părinții. Educatoarea Violeta Pascu, colega cu care împărțea, în tura de după-amiază, încăperea grupei, consideră că, în fața copiilor, în urma scandalurilor iscate, restul cadrelor didactice s-au transformat pe nedrept în monștri. „Prin instigarea câtorva părinți s-a creat o atmosferă improprie desfășurării activităților cu copiii”. Fostele directoare: „Nu mai e nimeni ca ea!” Duminică, 17 februarie, ne-a vizitat la redacție Daniela Hanga, suplinitoarea necalificată aflată în centrul discuțiilor, pentru a depune un memoriu intitulat „Un educator suplinitor (necalificat) rupe pentru a doua oară tăcerea”. Într-unul din paragrafe face trimitere la cele petrecute, în 2006, la grădinița din Mihai Viteazu unde i-a fost refuzată numirea, fiind numită o altă necalificată cu o notă mai slabă la concursul de titularizare. Dorina Cârtog, directorul SAM Mihai Viteazu: „Da, eu am refuzat-o, pentru că și atunci când a lucrat la grădinița din Sinoe, în 2005, mi-a făcut numai probleme. Am preferat o altă necalificată, pentru că știu eu cât de riguros este concursul pe care-l dau ele. Ar trebui să-și vadă de treaba ei, pentru că nu este un om pregătit pentru învățământ. Nu am avut niciodată scandal în instituție, dar fițoasa asta mi-a ridicat tensiunea”. Lucreția Găliceanu, director Grădinița „Peștișorul de Aur” Năvodari: „La noi n-a lucrat decât un semestru și a încercat să facă atmosferă afirmând că nu mai e nimeni ca ea, dar am reușit s-o liniștesc. Lucrez de 40 de ani în învățământ și, de aceea, îmi permit să spun că are probleme cu socializarea, motiv pentru care recomand ca, atunci când va deveni calificată, să fie singură, pentru a nu avea grade de comparație. În plan profesional, mai are multe de învățat, dar în primul rând trebuie să învețe să se comporte în colectivitate. În ceea ce privește poziția părinților, când e vorba de copiii lor ei devin foarte subiectivi”. Ciudată mișcare de personal Dincolo de amănuntele reclamate, gen ambientarea clasei după bunul plac al părinților, rămâne totuși un mister cum a fost înlăturată suplinitoarea Hanga de la catedra grupei fără nici un anunț prealabil, decizia de încetare a activității ajungând la Grădinița din Corbu tocmai pe 14 februarie. În condițiile în care hârtiile erau semnate de ISJ de pe 6 februarie, iar pe 11 februarie a venit educatoarea calificată. Probabil că v-ați aștepta să tragem linie și să ne afirmăm poziția, pro sau contra educatoarei. Dincolo de calitatea de ziariști, suntem și noi părinți care ne dorim cadre bine calificate pentru copiii noștri, dar nu într-o atmosferă tensionată, creată artificial, pe fondul unor orgolii personale care ne depășesc. Deci consemnăm și vă lăsăm să trageți concluziile.