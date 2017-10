Educatoarea constănţeană decorată de preşedintele Traian Băsescu

Educatoarea constănțeană decorată de președintele Traian Băsescu

„În semn de înaltă apreciere pentru înde-lungata sa carieră dedicată educării tinerelor generații, pentru dăruirea și profesionalismul de care a dat dovadă în slujba Școlii românești, impunându-se ca un model de excelență pedagogică, președin-tele României, domnul Traian Băsescu, a conferit Medalia «Meritul pentru Învățământ» Clasa a III-a doamnei Elena Gh. Constantin, educatoare”, se arată într-un comunicat al președinției.Poate nu mulți știu că, de fapt, educatoarea este din Constanța, fapt certificat chiar de Elena Constantin, printr-o scrisoare trimisă redacției „Cuget Liber”: „Sunt educatoare pensionară grad didactic I vechime în învățământul preșcolar românesc de 57 ani. Dintre ei, 30 de ani am funcționat ca educatoare metodistă la Grădinița de aplicație a Liceului Pedagogic Constanța. În acești ani mi-am adus contribuția la formarea educatoarelor care astăzi func-ționează în orașele și satele județelor Constanța și Tulcea. Tot în această etapă am făcut parte din echipa de dansuri «Brâulețul» și în corul Sindicatului Învățământ Constanța. Am participat la alfa-betizare, am înființat grupe de copii ICH. Și fiind tânără am fost cores-pondent voluntar la ziarul «Dobro-gea Nouă», tratând subiecte din viața tinerilor liceeni”.Într-o apreciere semnată de institutor Rodica Anas-tasescu (Clim), am găsit următoarea descriere a Elenei Constantin: „Sunt una din sutele de eleve-studente practicante pe care le-a îndrumat doamna educatoare. Pot spune cu certitudine că stilul didactic al doamnei educatoare și-a pus amprenta pe profilul meu profesional, aducându-mi nenumărate succese de-a lungul carierei mele”.Decorarea a fost făcută la propunerea ministrului Educației Naționale, Remus Pricopie, care a primit sugestia de la senatorul Ecaterina Andro-nescu, care a înaintat instituției un memoriu semnat de Elena Con-stantinescu, primit la cabinetul de parlamentar.Ecaterina Andronescu a declarat că a fost impresionată de memoriul educatoarei, care se întreba dacă, după o viață dedicată educației, nu ar fi normal să îi fie recunoscute meritele. Dar, pentru că nu avea competență să propună decorarea sa, Andronescu a transmis memo-riul Ministerului Educației pentru a fi analizat. „Din ce îmi amintesc, toată viața a slujit cu mare devo-țiune educația. Era atașată de sistem și întreba dacă i s-ar cuveni o distincție. Eu mă bucur că Ministerul Educației a făcut această propunere și că a fost decorată”, a mai spus senatorul.