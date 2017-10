Educaţie zero, chiar şi în biserică!

Educație zero, chiar și în biserică!

De la Revoluția din 1989 încoace (o fi fost revoluție, n-o fi fost, cine știe?!), românii, cei care își plătesc impozitele și taxele fără să crâcnească, și-au pierdut, rând pe rând, încrederea în aproape toate instituțiile statului. Și cum să fie altfel când justiția, economia, administrația publică, politicul, învățământul, cultura sunt la pământ în această țară? Dacă românii își pierd încrederea și în biserică, atunci, fără nicio îndoială, sunt pierduți definitiv. Până una-alta, unii dintre enoriași ne demonstrează că și-au pierdut busola propriilor ființe, așa cum s-a întâmplat și sâmbăta trecută, la Constanța, în biserica din cartierul Medeea. Începând cu ora 8.00, Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a oficiat slujba de târnosire (sfințire mare) a bisericii „Sfântul Teodor Tiron” din cartierul constănțean Medeea, situată pe strada Spiru Haret, nr. 4 d. Slujba a fost urmată de săvârșirea Sfintei Liturghii arhierești, iar duminică, de la ora 9.00, ierarhul Tomisului a săvârșit liturghia la Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel din zona peninsulară. Trebuie spus că toți credincioșii au avut acces în Sfântul Altar, putându-se închina și săruta Sfânta Evanghelie. Așa cum a menționat și Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Biserica a fost construită într-un ritm alert, în perioada 4 aprilie 2009 – 28 august 2009, lăcașul de cult adăpostind moaște ale Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron (sărbătorit pe 17 februarie) și ale Sfântului Mucenic Trifon (sărbătorit pe 1 februarie). Comportament animalic Din păcate, cuvintele frumoase ale Înalt Prea Sfințitului, despre re-cunoștință, dragoste față de Dumnezeu și față de semenii noștri, au fost umbrite de comportamentul animalic al unor enoriași care probabil că au uitat că se află în Casa Domnului și s-au crezut pe stadionul „Farul”. Așa se face că, imediat ce Înalt Prea Sfințitul a ieșit din incinta bisericii, neuitând însă să le explice enoriașilor prezenți că, înainte să o ia spre casele lor trebuie să se miruiască, a ieșit un scandal pe care cred că nimeni nu l-a anticipat, în afara, desigur, celor care l-au provocat. E o vorbă care spune că „atunci când pisica nu-i acasă, șoarecii joacă pe masă”. Măcar de rușinea Înalt Prea Sfințitului, probabil că nu s-ar fi ajuns la o ceartă în toată regula între o parte a enoriașilor prezenți și cei care vegheau la liniștea și ordinea publică în Casa Domnului. Cum în biserică era lume câtă frunză și iarbă (în general, cine are cu adevărat credință nu poate lipsi de la asemenea evenimente), a fost suficientă o scânteie pentru a se inflama spiritele în biserică. Au intrat pe geam, ca vandalii! Oamenii, nerăbdători ca fetele la măritat, strigau la forțele de ordine să-i lase imediat să intre în Sfântul Altar. Degeaba li s-a explicat frumos că nu trebuie să se grăbească, fiindcă scandalagiii de diferite vârste, a căror educație nu poate fi decât zero, au făcut tot ceea ce au vrut ei. Se vede treaba că și Satana lucrează prin oameni, nu doar Dumnezeu. Biserica, aflată undeva la subsol și asupra căreia încă nu au fost efectuate toate lucrările de finisaj, așa cum a menționat și Înalt Prea Sfințitul, a fost practic „asaltată” de enoriași, unii dintre aceștia nemaifiind nevoiți să aștepte la rând pentru a fi miruiți, căci au intrat pe geam, spre disprețul celor care, cu frică de Dumnezeu, așteptau liniștiți momentul în care li se va permite să intre în altar. „Dacă nici în biserică nu avem răbdare…” O doamnă mai în vârstă nu și-a putut ascunde dezamăgirea față de cele întâmplate: „Dacă nici în biserică nu avem răbdare…”. Până la urmă, spiritele s-au calmat, dar cu ce eforturi și după ce scandal, ce îmbrânceli, ce înjurături… Una peste alta, cred că, în vremurile în care trăim, este foarte greu să mai întâlnim oameni zdraveni la cap, chiar și în biserică, acolo unde, dacă îl privești pe fiecare în parte, cu toții îți par frumoși, luminoși și, desigur, credincioși. Să fie doar o părere? De fapt, vrând-nevrând, trebuie să recunoaștem că suntem români, de ce-am avea prea multe așteptări de la noi înșine? Nu cred că ați uitat de imensul scandal de la Patriarhia din Ierusalim… Deci Satana lucrează peste tot în lume. Marian NEDELEA