Educaţie cu profesori necalificaţi! "Ce ar însemna ca un felcer să intre în sala de operaţii?"

Educație cu profesori necalificați! "Ce ar însemna ca un felcer să intre în sala de operații?"

Mii de catedre sunt ocupate, în acest moment, de persoane care nu sunt calificate pentru meseria de cadru didactic. Sunt fie pregătite pentru alte specializări, fie în curs de pregătire. Sunt soluția de avarie la care apelează, an de an, Ministerul Educației pentru a acoperi posturile libere, însă actul de educație suferă grav.4.500 de cadre didactice necalificate se află la catedră în anul școlar 2017-2018, în toată țara. Numai la Constanța sunt 211. Dintre acestea, 113 au studii superioare în alt domeniu, 36 sunt studenți în curs de calificare și 72 au doar studii medii. Această situație îi revoltă chiar și pe profesori, care consideră că principala vină este a Ministerului Educației, care nu găsește soluții pentru a atrage în sistem persoane calificate și bine pregătite.„România este singura țară din Uniunea Europeană în care există titulatura de necalificat în sistemul educațional. Motivul: tinerii performanți, cu dăruire și formare de specialitate, nu vor să predea în școlile din țară din cauza salariilor mult prea mici sau pentru că nu sunt motivați sub nicio formă să ajungă în fața copiilor pe care să îi ajute să se dezvolte”, este de părere Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ.Federația atrage atenția Guvernului României că, din cauza salariilor mult prea mici, numărul tinerilor care vor să pășească spre profesia de dascăl este în scădere. Dacă în anul 2004, la un număr de patru milioane de copii, existau 343.000 de posturi în educație, în anul 2017, ne confruntăm atât cu scăderea numărului de copii la trei milioane, dar și cu scăderea numărului de posturi didactice la aproximativ 295.000. În plus, dacă în anul 2005 existau 19.500 de debutanți, în 2017, numărul acestora a ajuns la 16.000.Fenomen tolerat ani la rândLipsa personalului didactic calificat în școlile din România sporește un fenomen grav: creșterea numărului de necalificați care ajung să predea elevilor.„Ar trebui să facem un simplu exercițiu de imaginație să ne dăm seama cât de gravă este situația din învățământul românesc: gândiți-vă ce ar însemna ca un medic necalificat să intre în sala de operații și să facă o intervenție chirurgicală? Sau un medic necalificat să prescrie medicamente unui bolnav? Ce ar însemna ca un necalificat să instrumenteze un dosar în justiție, un necalificat să stabilească bugetul unei comunități sau un necalificat să conducă un avion sau o locomotivă? Ni se pare revoltător sau absurd. Dacă se acceptă ca în anul 2017 să fie copii care sunt «modelați» de necalificați, înseamnă că inclusiv România este condusă de persoane «fără studii de specialitate». Și totuși, această situație este permisă exact în sistemul în care copiii ajung să fie lăsați pe mâna unor oameni care nu au formarea sau experiența necesară actului educațional”, mai spune liderul de sindicat.FSLI consideră că este inacceptabil ca în fața copiilor să ajungă „dascăli” care nu stăpânesc materia pe care o predau, așa cum nu au nici abilitățile psihopedagogice necesare pentru formarea unor caractere.„Am ajuns aici, pentru că ani la rând a fost tolerat acest fenomen. Nimănui nu i-a păsat că un copil poate să pornească în viața lui greșit, chiar din băncile școlii. Nu vrem să acuzăm pe niciunul dintre cei 4.500 de angajați, dar acuzăm o boală într-un sistem care ar trebui să performeze. Schimbarea înseamnă calitate, iar calitate nu poți să ai în niciun sistem, dacă nu atragi oamenii potriviți pentru acest lucru. Cu un salariu lunar de 1.400 de lei, cât are în acest moment un cadru didactic debutant, suntem departe de rezolvarea unei probleme majore. Din păcate, nici perspectiva nu este optimistă. Atâta timp cât prin legea salarizării un profesor debutant va ajunge, ipotetic, în anul 2022, la un salariu net de 2.400 de lei, este evident că este posibil să crească numărul «șlefuitorilor de suflete și caractere», fără studii de specialitate. Și atunci se pune întrebarea firească: unde va ajunge această țară?”, consideră președintele FSLI.