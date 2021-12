Educația juridică, soluția pentru a nu mai avea tâlhari la 10 ani și criminali la 15 ani?

Conf. univ. dr. Roxana Topor, coordonatorul Asociației VeDem Just Constanța, a declarat pentru „Cuget Liber”: „Educația juridică are ca principal obiectiv familiarizarea elevilor cu noțiuni elementare de drept, necesare în viața cotidiană, cunoașterea și înțelegerea unor reguli de conduită de la vârste cât mai mici vor duce la formarea adulților responsabili. Copiii noștri ar trebui să știe ceea ce este permis și ceea ce este interzis să facă, chiar înainte de a împlini anumite vârste (14, 16, 18 ani) tocmai pentru a evita consecințele negative asupra lor, din cauza unor fapte comise sau a unor anturaje nepotrivite. Este evident că orele de educație civică și de educație socială trebuie completate de informații concrete, cu privire la modul de a acționa și a reacționa în anumite situații care au tangență cu normele juridice existente. Asemenea cunoștințe se pot dobândi numai la orele de educație juridică”.







În ultimii ani, numărul minorilor care au ajuns în fața polițiștilor, procurorilor sau judecătorilor, ca victime sau infractori, a fost în creștere. Potrivit Asociației VeDem Just, care militează de peste cinci ani pentru responsabilizarea minorilor prin educație juridică, sunt aproximativ 3.500 de copii care ajung în atenția celor care aplică legile penale, an de an. În repetate rânduri, polițiștii au atras atenția că a crescut rata infracționalității în rândul minorilor, iar măsurile concrete ce pot fi luate în astfel de cazuri – de reeducare și tragere la răspundere – sunt ineficiente. Mai mult, se constată și o creștere a gradului de violență în faptele comise de puști: tâlhării săvârșite la nici 10 ani, crime înfăptuite de adolescenți de 15 ani. Prin urmare, sunt evidente motivele pentru care este nevoie să se acorde o mare mai atenție responsabilizării minorilor, încă de la cele mai mici vârste.Conf. univ. dr. Roxana Topor, coordonatorul Asociației VeDem Just Constanța, a declarat pentru „Cuget Liber”: „Educația juridică are ca principal obiectiv familiarizarea elevilor cu noțiuni elementare de drept, necesare în viața cotidiană, cunoașterea și înțelegerea unor reguli de conduită de la vârste cât mai mici vor duce la formarea adulților responsabili. Copiii noștri ar trebui să știe ceea ce este permis și ceea ce este interzis să facă, chiar înainte de a împlini anumite vârste (14, 16, 18 ani) tocmai pentru a evita consecințele negative asupra lor, din cauza unor fapte comise sau a unor anturaje nepotrivite. Este evident că orele de educație civică și de educație socială trebuie completate de informații concrete, cu privire la modul de a acționa și a reacționa în anumite situații care au tangență cu normele juridice existente. Asemenea cunoștințe se pot dobândi numai la orele de educație juridică”.







Opționalul de educație juridică, predat în 10 școli din Constanța





După cum spuneam, Asociația VeDem Just militează de jumătate de deceniu pentru educația juridică. În acest sens, la nivelul întregii țări, inclusiv la nivelul județului Constanța, au fost încheiate protocoale cu inspectoratele școlare și educația juridică este predată ca opțional în mai multe școli, de cadre didactice instruite în acest sens de către voluntarii asociației. În acest an școlar, în județul Constanța, educația juridică este predată în zece unități școlare, în 22 de clase între VI – XII, de 17 cadre didactice: Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” Hârșova, Școala Gimnazială „Grigore Moisil” Năvodari, Școala nr. 2 Poet Ovidiu, Liceul Teoretic „Decebal”, Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Școala nr. 7 „Remus Opreanu”, Liceul Tehnologic „Ghe. Duca”. De asemenea, „VeDem Just a ținut lecții de educație juridică, în format nonformal, la o parte din tinerii din învățământul rural, în această perioadă a pandemiei în format online, iar în funcție de contextul pandemic acțiunile asociației vor continua și în intervalul următor”. „Conducerea IȘJ Constanța a dat dovadă de implicare și a oferit suport pentru promovarea studierii acestei discipline, ca materie opțională, atât pe site-ul propriu, cât și pe site-urile unităților de învătământ.









Lecțiile au fost susținute cu ajutorul unui ghid intitulat sugestiv „Elevul și legea”, realizat sub coordonarea judecătorului Cristi Danileț.



Managerii, dar și cadrele didactice din unităților de învățământ unde se predă educația juridică au îmbrățișat această idee, considerând că această disciplină este importantă în formarea viitorilor adulți”, a precizat conf. univ. dr. Roxana Topor.Lecțiile au fost susținute cu ajutorul unui ghid intitulat sugestiv „Elevul și legea”, realizat sub coordonarea judecătorului Cristi Danileț.







Ce vor învăța elevii la aceste ore





Informațiile prezentate în cadrul orelor de educație juridică sunt dintre cele mai diverse. „Tematica este una diversă, care ține de domeniul dreptului civil, al familiei, comercial, penal, contravențional, al transporturilor, al protecției consumatorului, procedural, dar și de domeniul organizării statale și judiciare, respectiv de domeniul integritate și anticorupție. În mod evident, elevii nu vor studia materii de drept, ci subiecte care sunt adaptate vârstei lor, transformând limbajul tehnic al dreptului într-unul accesibil.





La educație juridică, elevii înțeleg de ce libertatea presupune nu doar drepturi, ci și obligații; ei studiază ce îndatoriri au copiii în familie, ce obligaţii au părinţii faţă de copii, care sunt gradele de rudenie şi cum poate fi prevenită şi combătută violenţa domestică; care sunt pericolele consumului de substanţe interzise; în ce condiții poate accesa serviciile medicale; cum identifică și unde apelează când achiziţionează produse defecte sau expirate; cum trebuie reacționat și cum se pot feri de agresiuni fizice și sexuale; în ce condiţii se poate căsători o persoană; care sunt regulile de comportament şi sancţiunile în mediul şcolar; cum se previne discriminarea; cum se combate corupţia; care sunt regulile de circulaţie pe drumurile publice și care este comportamentul dezirabil în mijloacele de transport în comun; care sunt regulile de călătorie în afara ţării; cine încheie acte pentru minor până la 14 ani, respectiv după ce el împlineşte această vârstă; cum se poate deschide un cont bancar; cum trebuie îngrijit un animal; ce trebuie să conţină un contract de muncă și cum se munceşte legal cu ziua; ce înseamnă să faci voluntariat sau internship; cum se obţine indemnizaţia de şomaj; cum este protejată viaţa privată și demnitatea în relația directă cu ceilalți; care sunt regulile de utilizare și de securitate personală pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, WhatsApp, Tik Tok; în ce condiţii poate participa un copil la emisiuni sau în reportaje la televizor; cum sunt aleşi reprezentanții elevilor în organismele şcolare; care sunt regulile ce trebuie respectate când fac o petrecere; care sunt condițiile de participare la ora de religie; care sunt organele de control și organele legii şi care trebuie să fie conduita cetățenilor în raport cu acestea; cum ne apărăm de abuzurile din partea organelor statului; cum poate cineva să ajungă un om al legii; cum se desfăşoară un proces civil sau penal şi ce drepturi și proceduri speciale se aplică minorilor implicaţi în procese; cum pot să fie despăgubiți cei cărora li s-au încălcat drepturile; ce sancțiuni îi așteaptă pe cei care încalcă legea și ce efecte vor suporta în cursul vieții lor”, a exemplificat Roxana Topor.











Pe viitor, ca și compentență obligatorie, materia va putea fi predată de cadrele didactice care au absolvit un curs de formare în domeniul educației juridice sau o facultate de profil juridic.





„Ministerul Educației urmează să alcătuiască programa, să stabilească exact clasele din ciclul primar și gimnazial în care se va preda educația juridică, iar Vedem Just se va ocupa de educația juridică, în format nonformal, la toate ciclurile de învățământ sau opțional pentru liceu”, a mai arătat coordonatorul VeDem Just Constanța.