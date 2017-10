Educaţia, în atenţia Camerei Deputaţilor de săptămâna viitoare

Educația, în atenția Camerei Deputaților de săptămâna viitoare

Ştire online publicată Miercuri, 10 Septembrie 2008.

PD-L a depus, ieri, în plenul Camerei Deputaților, o moțiune simplă, pe tema educației, intitulată „Șansa învățământului românesc - guvernarea PNL și Cristian Adomniței au adus educația în pragul colapsului”. Noua moțiune a PD-L va intra în dezbaterea plenului Camerei Deputaților miercuri, 17 septembrie, la ora 10.00, după cum a stabilit președintele Camerei Deputaților, Bogdan Olteanu. De asemenea, deputatul social-democrat Petru Andea a depus, luni, în plenul Camerei Deputaților, o moțiune simplă pe tema educației cu titlul „Guvernarea de dreapta, un eșec pentru educație”, prin care PSD cere demisia ministrului Cristian Adomniței, precum și majorarea salariilor profesorilor cu 50%, dar și publicarea criteriilor de alocare a resurselor pentru investiții. Moțiunea va intra în dezbatere în plen marți, 16 septembrie. Reprezentanții Federației Educației Naționale (FEN) au anunțat, recent, că, dacă proiectul de lege privind majorarea salariilor nu va fi dezbătut de deputați cât mai repede, ei vor începe protestele chiar din prima zi a noului an școlar. Aceeași atitudine o găsim și în ceea ce privește Federația Spiru Haret: „Federația noastră a avertizat din start că este pregătită pentru proteste. Este absolut necesar ca această inițiativă legislativă să fie aprobată de Camera Deputaților (...) Ne bucurăm că FEN urmează calea pe care noi deja am deschis-o, ne bucurăm că sunt alături de noi”, a precizat președintele executiv al Federației Spiru Haret, Marius Nistor. Președintele Federației Sindicatului Liber din Învățământ (FSLI), Aurel Cornea a anunțat că profesorii din sindicatul pe care îl conduce se vor alătura și ei colegilor de la FEN și Spiru Haret și vor protesta în prima zi a anului școlar: „Categoric vom protesta și noi alături de colegii noștri. Asta înseamnă că niciun cadru didactic nu va participa la deschiderea anului școlar pentru a nu da politicienilor posibilitatea de a-și declama speech-urile în fața elevilor pentru ca apoi să uite de învățământ”, a declarat Aurel Cornea. Un învățător cu studii medii și definitivat are un salariu de 627 de lei net pe lună. Ceva mai mult primește un profesor debutant cu studii superioare - 691 de lei net. Un profesor cu studii superioare și grad didactic I are un salariu puțin mai mare decât salariul mediu pe economie, iar unul cu 18 ani la catedră primește în mână cam 1.500 de lei lunar. Profesorii cu studii superioare de scurtă durată, grad didactic I și vechime de peste 40 de ani câștigă puțin peste 1.600 de lei. Dacă profesorii vor obține majorarea cerută, salariul mediu din învățământ va ajunge la aproximativ 1.800 de lei net, o creștere semni-ficativă față de veniturile pe care le au acum dascălii. Comentariile cititorilor În urma editorialului de ieri, semnat de Cosmin Zaporojan, privind amenințarea profesorilor cu greva, ne-au atras atenția două comentarii: „Calculat la ora de munca, un profesor are salariul unui ministru. Problema este ca nu prea mai avem profesori, ci lucrători în învățământ. Tratează elevii ca pe niște obiecte si devin „sensibili” doar la șpăgi. Era de așteptat să facă grevă. Propun să fie plătiți conform legii salarizării bugetarilor.” (de la GEO (09-09-2008 09:10:17) „Am un băiat care intră la clasa I și un altul la grădiniță. Am fost la școală să întreb dacă s-au stabilit clasele, cine este învățătoare; s-au uitat la mine ca la extratereștri. De parca mă dusesem să întreb cat e kilu’ de cartofi. Și asta într-una din școlile cotate ca fiind bune în Constanța. Mi-e groază de ce mă așteaptă. La ședințele cu părinții ni se cer bani; cât mai mulți bani. Și-atât.” (de la o mămica (09-09-2008 08:04:03)