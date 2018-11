Educaţia din America şi Belgia, adusă de tineri la Constanţa

Educația din America și Belgia, adusă de tineri la Constanța

Sâmbătă,24 noiembrie, Constanța va găzdui conferința „Youth Empowerment”, menită să îi ajute pe tinerii constănțeni să-și descopere noi perspective și să contribuie la dezvoltarea societății actuale.Proiectul este realizat de Butterfly Dreamer Network, pentru a-i ajuta pe cetățeni să afle mai multe despre leadership, public speaking, drepturile omului (drept civil, drept internațional, drept penal etc.), despre research, despre Uniunea Europeană și accesarea fondurilor europene.Sunt invitați să participe studenți ai Universității „Ovidius” și ai Universității Maritime și oricine dorește să afle mai multe despre aceste domenii. În cadrul conferinței, vor lua cuvântul Ghiță Petruș, președintele Butterfly Dreamer Network, Delia Cristiana Stamate, absolvent al MSC Management Science la VUB Brussels, în 2017, și analist financiar la Bank of New York Mellon în Bruxelles, Belgia, Amel Tarabih Mocanu, avocat cu experiență în drept internațional, european, penal, civil și dreptul familiei, și Mihai Sebastian, asistent universitar, doctorand, farmacist specialist la Facultatea de Farmacie din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța.Ghiță Petruș a studiat în Danemarca, ocupându-se alături de Delia Stamate de filiale ale rețelei de acolo și din alte țări UE. Pe de altă parte, Delia și Amel au avut parte de învățământ în sistem dutch (flamand) și sistem american, iar Sebastian a colaborat cu profesorii din Marea Britanie pe proiecte de cercetare la nivel internațional.Proiectul a fost conceput împreună cu Rotaract Pontus Euxinus, cu sprijinul președintelui Radu Țibrea, alături de Universitatea Maritimă din Constanța și Liga Studenților de la Universitatea Maritimă din Constanța.„Este o oportunitate unică să aducem educația și metodele din afară în România”, este de părere Delia, iar Amel subliniază că „această conferință are ca scop informarea tinerilor și a adulților, prin aplicarea unor metode directe și distribuirea unor informații utile”.La rândul său, Sebastian consideră că „cercetarea și metodele învățate din afară sunt unele dintre cele mai importante activități în contextul globalizării; este responsabilitatea noastră de a prelua ștafeta și de a continua munca titanică depusă de cei care ne-au adus în acest punct, pentru a ajuta la clădirea unui univers mai bun”.Conferința se va desfășura începând cu ora 11, la Universitatea Maritimă din Constanța, iar accesul este liber. La final, participanții vor primi certificate internaționale de participare și posibilitatea de a deveni membri în cadrul rețelei.