Editorial / Penibila mascaradă între liderii elevilor constănţeni. Dizolvaţi CJE Constanţa!

Editorial / Penibila mascaradă între liderii elevilor constănțeni. Dizolvați CJE Constanța!

Consiliul Județean al Elevilor Constanța pare blestemat! Altfel nu-mi pot explica de ce veșnic se află în alegeri, negăsindu-și o structură stabilă de conducere, un elev care să-i reprezinte pe cei din bănci acolo unde au nevoie, și nu să-i facă de râsul urbei!Cât despre ultima variantă de președinte, este mai mult decât regretabil să ajungi să citești în presă lucruri atât de josnice, care sper să nu fie adevărate, despre o elevă de 17 ani care ar fi trebuit să aibă cu totul alte preocupări decât să-și spele rufele în public.Au mai demisionat și alți președinți ai CJE Constanța, dar au avut decența să păstreze tăcerea. În ciuda insistențelor noastre de a afla adevăratul motiv al acelei decizii radicale imediat după ce bătuse palma pentru un proiect de milioane de euro cu Primăria.Dacă aș propune dizolvarea acestui „neajutorat organ” care mai mult aduce deservicii elevilor constănțeni, s-ar putea să fiu acuzată de… prozelitism, vizavi de promovarea Asociației Elevilor din Constanța. Nimic mai fals! Sunt publice divergențele mele de opinie cu câțiva dintre foștii președinți ai acestei organizații neguvernamentale. Pe Alexandru Bajdechi l-am intervievat când era la început de drum și îi admiram curajul. Mai apoi, din păcate tupeul și obrăznicia au escaladat curajul. Bune și ele, dar până la un punct! Acum a rămas un fin observator „din umbră”. Nici pe Andrei Eduard Burghelia nu l-am văzut un lider atât de „înzestrat”. Cât despre Alexandru Manda, elev la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, până să mă lămuresc oarecum, am trăit cu impresia că este interfața prietenului său, Alexandru Bajdechi, actualmente student la Drept.Însă, nimeni nu poate tăgădui lupta lor pentru a ieși în față cu inițiative reprezentative pentru elevii constănțeni, de a se agita în ciuda faptului că mai trebuie să dea și pe la școală. Da, or fi ei viitorii lideri politici, dar măcar știu să-și călăuzească pașii într-o manieră elegantă și benefică.Cât despre Consiliul Județean al Elevilor, am cunoscut lideri școlari care își fac treaba exemplar, inițiind proiecte îndrăznețe pentru organizarea cărora nu au fost ajutați de președintele sau BEx-ul CJE. Un parteneriat între acești lideri și Asociația Elevilor ar fi cu certitudine mult mai benefic și am convingerea că și rezultatele ar apărea imediat. Nu au voie să fie organizații antagoniste, chiar dacă unii au legătură cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța…