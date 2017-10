Eden Mamut a intrat în cursa pentru şefia Universităţii Ovidius

9

nu ne dorim un rector incompetent

Domnule Mamut la cat de multa cercetare va faceti ca faceti, ca sa nu prea faceti ore, ma asteptam sa aveti bunul simt sa iesiti in presa cu ceva reultate notabile. In schimb dumneavoastra ati ales sa le prezentati tuturor un fals Eden Mamut, care vrea sa fie Rector, dar in realitatea, mai are ceva timp pana sa devina macar un profesor de bun simt. Nu aveti cum sa accedeti intr-o functie pentru care nu aveti experienta, mai ales dumneavoastra care nu sunteti nici foarte spontan, din cate am observat de-a lungul anilor. Universitatea nu are nevoie de experimente ci de un conducator sigur pe el, care are experienta in spate si mai ales rezultate care sa il recomande. Ma si mir ca v-au lasat sa candidati. Ar fi trebuit sa intruniti macar un minim de cerinte pentru acest post!