Ecouri la „botezul bobocilor“ de la Colegiul Pedagogic

Că o fi fost regizat ca o joacă de copii teribiliști sau gândit chiar ca un soi de umilire a bobocilor de la clasa a IX-a, cert este că incidentul de la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu“ a ținut pagina 1 săptămâna aceasta și s-a finalizat destul de dramatic. Cum era de așteptat, articolele apărute au suscitat comentarii pe site-ul ziarului „Cuget Liber“, pe care vi le facem cunoscute și dvs. În primă fază, la apariția articolului intitulat „Conducerea Colegiului Pedagogic pune imaginea mai presus de umilințele bobocilor“ cineva care s-a semnat „mamă boboc” trimitea subsemnatei o „urecheală“ pe care v-o prezentăm ca să dovedim că presa chiar nu trunchiază fapte: „Știam din prima zi ce s-a întâmplat și nu a fost decât o simplă distracție de ambele părți - iar dvs. ați preluat niște comentarii absurde, fără a va documenta și va-ti (poate v-ați - n.r.) permis să faceți un articol tendențios la adresa elevilor și boboci și ceilalți mai mari - cred că voi ??? presa promovați lecții de violență în țara aceasta - să știți că în școli se întâmplă 99% lucruri foarte bune care nu au față de articole de prima pag. sau de știri senzaționale la o oră de maximă audiență. Vă sugerez ca să vă cereți scuze pentru imaginea ne-dreaptă creată copiilor, cât și a colegiului. P.S. ați uitat că ați fost și voi copii???!!!”. Iată și ecourile din partea altor cititori: „Cred că vă e frică de tovarășa directoare. Probabil v-a spus că bobocul dvs. s-ar putea să aibe nevoie de meditații intense ca să rămână în școală dacă faceți vreo reclamație” - de la gill (25-09-2007 13:01:40) l „Chiar că imaginea e mai importantă. Unde dracu ați văzut profesori care să își recunoască incompetența? (…) E normal ca părinții și elevii implicați să o dea pe glumă, doar mai au de făcut încă 4 ani în școală“ - de la george (25-09-2007 13:48:59). Mai apoi, după apariția „verdictului“, respectiv „Răzbunarea bobocilor“, au apărut alte comentarii: „S-a făcut dreptate! Astfel de indivizi, viitori infractori, nu au ce căuta în școală! Au marcat pe viață niște copii care veniseră în școală cu speranță, luaseră note mari, așteptaseră cu nerăbdare liceul... au dat peste niște nemernici însă... bine că s-a tăiat răul din rădăcină!” - de la părinte (26-09-2007 08:18:50) l „Cam puține sancțiuni! Dacă s-a întâmplat în școală... măcar directoarea să-și fi prezentat demisia! Este o chestiune de onoare și de bun simț! Mai ales după cele declarate în presă. Dar nu este prea târziu! Dacă mai este un grăunte de cinste în ISJ, atunci de aici ar trebui să pornească tăvălugul! Inspectorul general să o demită pe Duduie! (…)” - de la Un Cititor! (26-09-2007 10:53:46) l „Este f. bine că s-au luat pentru prima dată niște măsuri la Colegiul Național Pedagogic «Constantin Bră-tescu» împotriva «huliganilor», căci altfel nu le pot spune. Ca părinte, am trecut și eu printr-o asemenea situație, mai puțin gravă, e adevărat, dar asta pentru că soțul meu a venit imediat la școală, chemat de băiat. (…) Directoarea se făcea că nu știe ce se petrece în prima zi de școală. De ce nu con-trolează clasele în prima zi de școală în clasa a IX-a, căci sigur se știe ce se întâmplă. Să ceară ajutorul părinților dacă nu au timp să verifice ce se întâmplă (…) Felicitări Consiliului Profesoral de la Colegiul Național Pedagogic «Constan-tin Brătescu»” - de la SIMION ELENA (26-09-2007 13:58:42) l „Nu înțeleg de ce d-na Director ar trebui să-și dea demisia. Dacă este tână-ră este duduie, dacă este în vârstă este depășită. Dumnezeu să vă mai înțeleagă(…). Aici greșeala cea mai mare a făcut-o cel care a filmat și a transmis filmul mai departe. NU GRATIS, ci pe BANI” - de la Părinte (26-09-2007 19:55:49) l „Care cere demisia directorului e cel puțin tâmpit. Când în sfârșit se aplică legea într-un liceu și se pune piciorul în prag, atunci începeți cu porcării ca demisia! Și credeți-mă tocmai m-am întors de la o ședință cu doamnele directoare și cu toți președinții comitetelor de părinți din această școală! Femeile astea sunt de toată isprava și merită tot respectul! Au făcut atât pt școală într-un an câți n-au făcut alții în 7. Sunt mândru că am copilul în această școală“ - de la tot părinte (26-09-2007 21:20:54).Că o fi fost regizat ca o joacă de copii teribiliști sau gândit chiar ca un soi de umilire a bobocilor de la clasa a IX-a, cert este că incidentul de la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu“ a ținut pagina 1 săptămâna aceasta și s-a finalizat destul de dramatic. Cum era de așteptat, articolele apărute au suscitat comentarii pe site-ul ziarului „Cuget Liber“, pe care vi le facem cunoscute și dvs. În primă fază, la apariția articolului intitulat „Conducerea Colegiului Pedagogic pune imaginea mai presus de umilințele bobocilor“ cineva care s-a semnat „mamă boboc” trimitea subsemnatei o „urecheală“ pe care v-o prezentăm ca să dovedim că presa chiar nu trunchiază fapte: „Știam din prima zi ce s-a întâmplat și nu a fost decât o simplă distracție de ambele părți - iar dvs. ați preluat niște comentarii absurde, fără a va documenta și va-ti (poate v-ați - n.r.) permis să faceți un articol tendențios la adresa elevilor și boboci și ceilalți mai mari - cred că voi ??? presa promovați lecții de violență în țara aceasta - să știți că în școli se întâmplă 99% lucruri foarte bune care nu au față de articole de prima pag. sau de știri senzaționale la o oră de maximă audiență. Vă sugerez ca să vă cereți scuze pentru imaginea ne-dreaptă creată copiilor, cât și a colegiului. P.S. ați uitat că ați fost și voi copii???!!!”. Iată și ecourile din partea altor cititori: „Cred că vă e frică de tovarășa directoare. Probabil v-a spus că bobocul dvs. s-ar putea să aibe nevoie de meditații intense ca să rămână în școală dacă faceți vreo reclamație” - de la gill (25-09-2007 13:01:40) l „Chiar că imaginea e mai importantă. Unde dracu ați văzut profesori care să își recunoască incompetența? (…) E normal ca părinții și elevii implicați să o dea pe glumă, doar mai au de făcut încă 4 ani în școală“ - de la george (25-09-2007 13:48:59). Mai apoi, după apariția „verdictului“, respectiv „Răzbunarea bobocilor“, au apărut alte comentarii: „S-a făcut dreptate! Astfel de indivizi, viitori infractori, nu au ce căuta în școală! Au marcat pe viață niște copii care veniseră în școală cu speranță, luaseră note mari, așteptaseră cu nerăbdare liceul... au dat peste niște nemernici însă... bine că s-a tăiat răul din rădăcină!” - de la părinte (26-09-2007 08:18:50) l „Cam puține sancțiuni! Dacă s-a întâmplat în școală... măcar directoarea să-și fi prezentat demisia! Este o chestiune de onoare și de bun simț! Mai ales după cele declarate în presă. Dar nu este prea târziu! Dacă mai este un grăunte de cinste în ISJ, atunci de aici ar trebui să pornească tăvălugul! Inspectorul general să o demită pe Duduie! (…)” - de la Un Cititor! (26-09-2007 10:53:46) l „Este f. bine că s-au luat pentru prima dată niște măsuri la Colegiul Național Pedagogic «Constantin Bră-tescu» împotriva «huliganilor», căci altfel nu le pot spune. Ca părinte, am trecut și eu printr-o asemenea situație, mai puțin gravă, e adevărat, dar asta pentru că soțul meu a venit imediat la școală, chemat de băiat. (…) Directoarea se făcea că nu știe ce se petrece în prima zi de școală. De ce nu con-trolează clasele în prima zi de școală în clasa a IX-a, căci sigur se știe ce se întâmplă. Să ceară ajutorul părinților dacă nu au timp să verifice ce se întâmplă (…) Felicitări Consiliului Profesoral de la Colegiul Național Pedagogic «Constan-tin Brătescu»” - de la SIMION ELENA (26-09-2007 13:58:42) l „Nu înțeleg de ce d-na Director ar trebui să-și dea demisia. Dacă este tână-ră este duduie, dacă este în vârstă este depășită. Dumnezeu să vă mai înțeleagă(…). Aici greșeala cea mai mare a făcut-o cel care a filmat și a transmis filmul mai departe. NU GRATIS, ci pe BANI” - de la Părinte (26-09-2007 19:55:49) l „Care cere demisia directorului e cel puțin tâmpit. Când în sfârșit se aplică legea într-un liceu și se pune piciorul în prag, atunci începeți cu porcării ca demisia! Și credeți-mă tocmai m-am întors de la o ședință cu doamnele directoare și cu toți președinții comitetelor de părinți din această școală! Femeile astea sunt de toată isprava și merită tot respectul! Au făcut atât pt școală într-un an câți n-au făcut alții în 7. Sunt mândru că am copilul în această școală“ - de la tot părinte (26-09-2007 21:20:54).