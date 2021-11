Echipamente informatice, de peste 3,5 milioane lei, pentru trei unități de învățământ din Hârșova

Pentru Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” se vor achiziționa 31 de table interactive, 31 de camere web, 31 de camere web video-conferință, 31 tablete grafice (pentru dotarea fiecărei săli de curs), două routere, 57 laptopuri pentru dotarea fiecărui cadru didactic și 865 de tablete de uz școlar pentru dotarea fiecărui elev.





Prof. Elena Manea, directorul celui mai mare liceu din localitate, ne declara, vineri, că acest proiect este o nesperată șansă atât pentru elevi, cât și pentru profesori.





„Este clar că noi ne-am dorit încă de anul trecut ca în fiecare sală de clasă, fiecare elev și fiecare profesor să fie echipat pentru sistemul de învățământ online. Și-atunci proiectul acesta a fost depus anul trecut, iar acum se află în etapa de achiziție. La momentul depunerii, noi nu aveam atâtea echipamente în școală. Între timp, am mai primit de la un agent economic din Hârșova niște table interactive, tablete grafice și, prin Inspectoratul Școlar Județean, de la Ministerul Educației, ne-au parvenit două table interactive și tablete pentru elevi. Există elevi care încă nu au dispozitive și există și profesori care lucrează cu dispozitive ușor învechite, fie cu dispozitivele școlii. Proiectul ne-ar aduce cumva în situația mult visată și fericită ca fiecare elev, respectiv fiecare profesor să aibă un dispozitiv și în fiecare sală de clasă, laborator sau cabinet să fie o tablă interactivă. E situația ideală la care am visat, ca după aceea noi să începem planul doi, și anume să ne uităm un pic pe formarea profesorilor, să putem găsi niște aplicații sau soft-uri educaționale pe care să le aducem la clasă. Meritul pentru acest proiect este al domnului primar Viorel Ionescu și al echipei din primărie. La ora actuală, suntem școală-pilot în utilizarea platformei Adservio și cumva suntem mulțumiți, pentru că, în momentul în care a izbucnit pandemia, nu aveam nicio posibilitate să adunăm toate eforturile noastre, pe toți copiii și toate cadrele în același loc. Lucrând răsfirat, pe grupuri de whatsapp sau alte platforme nu aveam randament. Iar pe partea de statistică Adservio se dovedește a fi bun, oricând, la orice moment putând genera o raportare, în care să cerem medii, situația elevilor, absențele etc. Ar fi fost ideal să fie gratuită, pentru că într-adevăr ne încarcă cu o cheltuială, dar în contextul actual nu aveam altă posibilitate. Inclusiv părinții au conturi și pot urmări instant situația copilului”, a mai declarat prof. Manea.



Investiții importante pentru elevi și profesori



Cea de-a doua unitate beneficiară este Liceul Tehnologic „Carsium” Hârșova, pentru care urmează a fi achiziționate 13 table interactive, 13 camere web video-conferință, 13 tablete grafice, 13 routere, 13 ecrane de proiecție, 13 proiectoare (pentru dotarea fiecărei săli de curs), două sisteme desktop+monitor pentru dotarea celor două laboratoare de informatică, 18 laptopuri pentru dotarea fiecărui cadru didactic și 163 tablete de uz școlar pentru dotarea fiecărui elev. Vineri, prof. Nicoleta Oprea, directorul acestui liceu în care învață 307 elevi, afirma că echipamentele sunt binevenite, pentru că cele vechi au fost supuse deteriorării. „Anul trecut, când am fost obligați să intrăm în online, am primit de la Inspectoratul Școlar o tablă, iar prin proiectul ROSE am beneficiat de 85 de laptopuri. Să știți că, așa cum sunt ei, copii de la țară, și-au achiziționat laptopuri, telefoane; dar și dacă au avut nevoie au făcut solicitare scrisă liceului și le-au fost acordate, după care le-au înapoiat. Noi am avut noroc ca anul acesta școlar să lucrăm fizic. O singură clasă am avut-o într-o perioadă online. Ne bucurăm foarte mult pentru aceste dotări ce urmează să ne parvină, întrucât ele completează un necesar în contextul actual”, a mai adăugat prof. Oprea.



În ceea ce privește Școala Gimnazială Hârșova, unde învață 472 de elevi, la ora actuală, are în folosință cinci table smart din donații. „Dintre cei 472 de elevi, o parte, care dispun de smartphone, nu a mai venit să ia tabletele primite prin ISJ Constanța. Când s-a făcut necesarul prin acest proiect, încă nu se știa că elevii vor primi tablete de la Ministerul Educației. Ele oricum sunt binevenite în contextul actual, pentru că o parte le-au adus părinții înapoi, întrucât că s-au stricat. Iar profesorii nu și-au permis laptopuri performante”, afirma prof. Doina Sandu, director.





Pentru această unitate de învățământ urmează să se achiziționeze patru table interactive, 14 camere web, 14 camere web video-conferință, 14 tablete grafice, 14 proiectoare, 14 routere (pentru dotarea fiecărei săli de curs), 29 laptopuri pentru dotarea fiecărui cadru didactic și 486 tablete de uz școlar pentru dotarea fiecărui elev.





Liceul Teoretic „Ioan Cotovu”, Liceul Tehnologic „Carsium” și Școala Gimnazială Hârșova vor fi dotate cu echipamente informatice, care vor contribui la mai buna desfășurare a cursurilor în sistem online, atunci când contextul pandemic o va impune.