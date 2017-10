Echipa Liceului Teoretic „Ovidius“, câştigătoare a Skills@Work Challenge 2010

Echipa Liceului Teoretic „Ovidius“, câștigătoare a Skills@Work Challenge 2010

Ştire online publicată Vineri, 05 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Junior Achievement Romania și British Council au organizat faza națională a competiției Skills@Work Challenge 2010, la care au participat 108 elevi din 25 de licee din Brașov, București, Cluj Napoca, Constanța, Iași și Timișoara. Ei au răspuns provocării lansate de Microsoft de a concepe un obiect pentru pro-movarea portalului e-aptitudini.ro - un spațiu virtual pentru cererea și oferta de cursuri din domeniul IT, pe trei niveluri: IT Start, IT Job și IT Profesional. Echipa câștigătoare va participa la finala europeană din cadrul Innovation Expo, Belgrad, în perioada 21- 25 aprilie 2010. 10 consultanți voluntari de la Microsoft au oferit celor 22 de echipe participante informații de specialitate și i-au susținut în elaborarea proiectelor. Finala s-a desfășurat la Colegiul Tehnic Construcții - Montaj Mihai Bravu din București. Juriul format din reprezentanți ai Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, British Council, Junior Achievement Romania si Microsoft a desemnat câștigătoare ideea inovatoare a unei echipe care a imaginat promovarea portalului e-aptitudini.ro prin imprimarea logo-ului pe role de hârtie de uz menajer (prosoape de bucătărie, șervețele, etc) montate pe un suport sub formă de imprimantă. Elevii au imaginat astfel că oamenii de orice vârstă, din orice gospodărie, școală, universitate, instituție sau loc public, ar putea afla despre portalul e-aptitudini, utilizând produsul menajer personalizat. Membrii echipei câștigătoare vor reprezenta România la finala europeană și sunt de la licee cu profiluri diferite (informatică, economic și tehnic): Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil” (Brașov), Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” (București), Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” (Cluj Napoca), Liceul Teoretic „Ovidius” (Constanța), Colegiul Economic „FS Nitti” (Timișoara). Tinerii vor participa la finala internațională printr-o bursă Junior Achievers oferită cu sprijinul Microsoft, câștigând, de asemenea, și o participare gratuită la teste Cambridge sau IELTS, prin British Council. Skills@Work Challenge este o competiție internațională care se derulează în 10 țări europene și reunește elevi din învățământul tehnic și de specialitate pentru a găsi soluții.