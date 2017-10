Le făcusem pe toate!

Ecaterina Andronescu vrea ore de formare pentru profesorii de sport

Ştire online publicată Miercuri, 18 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Educației a declarat, la începutul acestei săptămâni, că este nemulțumit de calitatea orelor de educație fizică din școli, subliniind că performanța unei clase depinde de profesorii de sport, motiv pentru care aceștia ar trebui să participe la programe de formare profesională.„Dacă vrem să avem o școală performantă, trebuie să așezăm în fața clasei, inclusiv la orele de educație fizică, oameni pregătiți, care să știe ce au de făcut în această direcție. Sunt nemulțumită de orele acestea, de calitatea lor, am încercat în 2009 să comut puțin accentul de pe obligativitatea celor două ore, din trunchiul comun, pe patru ore pe care să le plătim profesorilor de educație fizică cu condiția ca ei să organizeze echipe de volei, atletism sau baschet. Sunt săli de sport la aproape toate școlile și am putea să găsim formule ca orele acestea să dezvolte”, a mai spus Andronescu.Ministrul Educației a declarat că desființarea Federației Sportului Școlar și Universitar a fost „o greșeală”.„Va trebui, prin modificările pe care le aducem la Legea Învățământului, să o reașezăm la locul ei, să fie Federația Română a Sportului Școlar și Universitar care are corespondent în mai multe țări din lume și ar putea să fie și interfața în dialogul cu toate federațiile și în rezolvarea multor probleme. (...) În afara cluburilor școlare mai sunt cluburile universitare. Sunt atât de mulți studenți care au făcut sport în liceu și care doresc să facă sport în continuare încât mă gândesc că aceste cluburi universitare ar putea și ele să fie interfața cu federațiile. Pledez pentru încercarea de a găsi soluții care să rezolve aceste probleme, soluții care să revigoreze și sportul de masă și sportul de performanță cu ceea ce poate Ministerul Educației să contribuie în această direcție până când va fi un Minister al Sporturilor, dar și după aceea, pentru că sportul școlar rămâne în școli, iar școlile rămân la Ministerul Educației”, a subliniat Ecaterina Andronescu.Andronescu a mai spus că multe dintre cluburile școlare sportive au devenit niște „feude” ale celor care le gestionau.„Cred că lucrul acesta nu mai poate merge așa. Nu aș vrea să spun că aprecierea aceasta se potrivește tuturor cluburilor sportive școlare, pentru că sunt foarte multe care continuă să facă ceea ce trebuie”, a subliniat Andronescu.