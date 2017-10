Ecaterina Andronescu, propusă oficial pentru funcţia de ministru al Educaţiei

Ecaterina Andronescu, propusă oficial pentru funcția de ministru al Educației

Vineri, 29 Iunie 2012

Primul ministrul Victor Ponta a declarat în cadrul conferinței de presă de bilanț al Consiliului European din 28-29 iunie a.c. de la Bruxelles că va face demersurile oficiale pentru numirea vicepreședintelui PSD Ecaterina Andronescu ca titular la Ministerul Educației, informează portalul pesurse.ro.Întrebat despre situația Ecaterinei Andronescu care are un verdict de incompatibilitate la fel ca si fostul ministru al Culturii, Mircea Diaconu, primul ministru a declarat: "Cand exista o hotarare definitiva vom lua o decizie. Daca va fi o decizie de achitare va rămâne, dacă va fi de condamnare va demisiona. Am avut o grămadă de variante, dar eu am ales."Liviu Pop a declarat că astăzi predă mandatul de ministrul al Educației, întrucât îi expiră interimatul.El a spus că nu a avut nicio discuție cu premierul Victor Ponta privind numirea unui titular la Ministerul EducațieiPremierul Victor Ponta declara, în 25 iunie, că va face numirea la Ministerul Educației "zilele acestea", el arătând că dorește să discute cu ministrul interimar Liviu Pop și cu Ecaterina Andronescu despre stadiul procedurilor referitoare la bacalaureat și la testele naționale.