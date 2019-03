Ecaterina Andronescu, prima reacţie în cazul învăţătorului care a corectat greşit o lucrare

Ecaterina Andronescu, prima reacție în cazul învățătorului care a corectat greșit o lucrare







"Am văzut. Regret nespus și o să mă interesez ce caută doamna aceea învățătoare sau ce o fi domnia sa, care corectează scrisul corect al unui copil. M-a revoltat și pe mine", a afirmat Ecaterina Andronescu, la Parlament, întrebată dacă știe despre lucrarea corectată greșit de învățătorul unui copil din Iași și postată pe Facebook de părinții acestuia.



Ea a spus că învățătorul ar trebui trimis într-un program de evaluare pentru a vedea dacă mai poate rămâne la catedră.



"Să o trimitem pe doamna într-un program de evaluare, să vedem dacă mai poate rămâne la catedră, dacă știe să scrie corect românește sau nu, acest lucru aș vreau eu să o întreb, și să aflu ce a făcut directorul când a văzut acest lucru. (...) Să vedem după evaluare ce rezultă. Lăsați-mă să fac evaluarea, nu e un subiect care se închide aici. Eu sunt preocupată de faptul că încrederea în școala românească nu e la cotele normale pentru ca părinții să fie convinși că își trimit la școală copiii către profesori de la care au ce învăța. Situația de acolo să o rezolvăm punctual și să nu îi omorâm pe ceilalți. (...) Primul lucru ca să îți recunoști un derapaj este să îți recunoști greșeala. (...) Aș pleda pentru rolul pe care directorul îl are în rezolvarea punctuală, în rezolvarea unor asemenea situații. Eu nu cred că directorul nu știa cum scria acest domn învățător și de aceea nu am cum să mă uit cu ochii larg deschiși și senini și la directorul școlii", a precizat ministrul Educației.